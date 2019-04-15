تراجع المقاصة يستمر.. بتروجت ينتصر ويقفز للمركز الـ 13

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 19:32

كتب : FilGoal

بتروجيت

انتصر فريق بتروجت بهدفين مقابل هدف أمام مصر للمقاصة في الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

حمادة طلبة افتتح التسجيل أولا لـ بتروجت من ضربة رأس في الدقيقة 35، قبل أن يزيد أحمد عبد الرحمن "زولا" من غلة أهداف الفريق البترولي بهدف ثان مع انطلاق الشوط الثاني مباشرة.

هدف المقاصة الوحيد جاء من تسديدة رجب عمران في الدقيقة 66.

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كتيبة طلعت يوسف لم تنجح في تحقيق أي انتصار في آخر 4 مباريات في الدوري المصري، تعادل مرتين وخسر مرتين.

آخر 10 مباريات لـ المقاصة في الدوري، انتصر الفريق مرتين فقط وتلقى 4 هزائم وتعادل 4 مرات.

هزيمة المقاصة أمام بتروجت جمدت رصيد الفريق الفيومي عند النقطة 40 في المركز السادس.

بينما حققت كتيبة محمد عودة الانتصار الثاني على التوالي بعد الفوز على الاتحاد في اللقاء السابق.

وقفز بتروجت للمركز الـ 13 بعدما وصل للنقطة 31.

ويتساوى بتروجت مع سموحة ووادي دجلة في المركز الـ 13 مع مباراة متبقية للأخير.

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