رئيس برشلونة يتحدث عن عودة بيب واستقدام جريزمان ودي ليخت و"ديمبيلي الأفضل من نيمار"

يعتقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أن لاعبه عثمان ديمبيلي أفضل من نيمار نجم الفريق السابق.

نيمار رحل عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017 بعد أن دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو، ليعوضه برشلونة بالفرنسي ديمبيلي.

وصرّح بارتوميو في حديثه للتليفزيون الكتالوني: "امتلكنا مشروعا بانتداب ديمبيلي وكوتينيو مستغلين الأموال التي تحصلنا عليها من نيمار. مستوى ديمبيلي الآن أفضل من نيمار، إنه لاعب أفضل بكثير ويتأقلم بشكل مميز".

وأكد بارتوميو أن القائد ليونيل ميسي لن يرحل أبدا عن برشلونة: "ميسي لن يغادر حتى لو كان شرطه الجزائي 1 يورو، إنه يلعب في برشلونة، سنجدد معه مدى الحياة بعد أن نتحدث معه، لقد قضى عمره بأكمله هنا، أكثر حتى مما قضاه في الأرجنتين، سيظل مرتبطا بـ برشلونة دوما".

وأشاد بارتوميو بلاعبه الشاب ريكي بويج الذي ظهر أساسيا أمام ويسكا في المباراة الماضية: "ريكي بويج واحد من أفضل اللاعبين الذين نملكهم في لا ماسيا، ولكن يتوجب عليه أن يواصل التطور، نأمل أن يستمر معنا".

كما شدد على ضرورة التعامل مع بقية مباريات الدوري بجدية: "لم نفز بالدوري الإسباني بعد، علينا أن نواصل العمل والفوز بالمباريات أمام المنافسين الذين يقاتلون لتحقيق أهدافهم. من الجيد أن نحس اللقب في أقرب فرصة ممكنة".

وعن إمكانية عودة بيب جوارديولا المدرب التاريخي للنادي مستقبلا: "يجب أن يعود جوارديولا إلى برشلونة في يومٍ ما مستقبلًا، بالطبع سنتواصل معه إن شعرنا بضرورة ذلك، ولكنه حاليا في مانشستر سيتي ويقوم بعمل مميز ويمتلك عقدا طويلا".

بارتوميو علّق على رفض أنطوان جريزمان الانضمام لـ برشلونة في الموسم الماضي، وإمكانية أن يغيّر رأيه مستقبلا: "حدث في السابق أن رفض تييري هنري ودافيد فيا وسيسك فابريجاس القدوم في البداية، فليس من السهل أن تغيّر فريقك، وإقناع اللاعبين صعب للغاية".

مضيفا: "جريزمان يمتلك عقدا مع أتليتكو مدريد، إنه لاعب عظيم، هل تواصلت مع الأشخاص المحيطين به؟ لا".

وواصل: "لديه شرط جزائي في عقده، وهذا أمر يتوقف على رغبة اللاعب".

كما ألمح برغبته في استقدام ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام: "لدينا علاقة مميزة مع أياكس، لا أدري ما سيتم فيما يخص دي ليخت، من الجلي أنه متاح في السوق، طريقته في اللعب تناسبنا، إنه يعجبني".

وأتم مشيدا بالبرازيلي فيليبي كوتينيو:"كوتينيو لاعب عظيم وممتاز، إنه يتحسن، ليس من السهل أن تلعب لـ برشلونة. سيواصل مسيرته معنا".

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