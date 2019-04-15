ميرور: برشلونة يُجهز 100 مليون إسترليني للانقضاض على راشفورد

على ما يبدو فأننا سنكون على موعد مع سوق انتقالات ناري جديد، والسبب هذه المرة، برشلونة.

صحيفة ميرور البريطانية كشفت في تقرير حصري لها رغبة برشلونة في التعاقد مع ماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد.

وأشارت ميرور إلى "برشلونة يُجهز 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

لماذا الصفقة ليست مستبعدة؟ السبب عقد راشفورد.

صاحب الـ 21 عاما ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في صيف 2020 أي سيحق له الرحيل مجانا نهاية الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد فشل حتى الآن في الوصول لاتفاق مع راشفورد بخصوص تجديد عقده، على الرغم من مواصلة المفاوضات بين الطرفين منذ عدة أشهر، حسبما زعمت ميرور.

برشلونة يسعى لاستغلال عدم تجديد عقد راشفورد حتى الآن، من أجل التعاقد مع في الصيف المقبل.

لكن الأزمة هنا أن برشلونة سيضحي بأحد لاعبيه الكبار، والضحية قد تكون فيليبي كوتينيو.

كوتينيو لم يظهر بقميص برشلونة مثلما تألق بقميص ليفربول، وقد نراه قريبا غادر قلعة كامب نو، وفقا لـ ميرور.

راشفورد شارك في 41 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 9.

الدولي الإنجليزي من أكاديمية مانشستر يونايتد، وكتب ظهوره الأول مع الفريق الأول في 2016 مع المدرب الهولندي لويس فان جال.

على الجانب الكتالوني، ظهر كوتينيو الذي ينتهي عقده في 2023 خلال 46 مباراة هذا الموسم، وسجل 10 أهداف وصنع 5.

صاحب الـ 26 عاما انتقل إلى برشلونة في يناير 2018 قادما من ليفربول.

اختر تشكيل يونايتد في حالة رحيل راشفورد

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