خاص الأهلي لـ في الجول: أرسلنا تكاليف حكام بيراميدز.. "أوروبيون وعلى مستوى المباراة"

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 13:12

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو - الأهلي - بيراميدز - عبد الله السعيد

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إن النادي أرسل 25 ألف دولار لاتحاد الكرة منذ فترة لاستقدام حكام أجانب لمباراة الفريق ضد بيراميدز المقبلة في الدوري.

وكشف مرجان لـFilGoal.com: "أرسلنا المبلغ لاتحاد الكرة منذ فترة لاستقدام حكام من أوروبا".

وأردف "أرسلنا الأموال لاتحاد الكرة قبل مباراة الأهلي وصن داونز الأخيرة، كي يتمكن الاتحاد من جلب حكام على مستوى تلك المباراة".

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ويواجه الأهلي بيراميدز يوم الخميس المقبل في الدوري المصري بغية استمرار الصدارة التي حصل عليها الجولة الماضية بعد الفوز على مصر للمقاصة 2-1، وخسارة الزمالك من المصري بنفس النتيجة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بـ58 نقطة من 25 مباراة، نفس رصيد الزمالك الثاني من المباريات ولكنه حصد 57 نقطة.

وحصد بيراميدز صاحب المركز الثالث 57 نقطة أيضا، ولكن من 27 مباراة.

وفاز بيراميدز في الدور الأول على الأهلي 2-1.

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