قرر الأهلي توجيه دعوات لجمهور لحضور مباراة بيراميدز التي تقام يوم الخميس في ملعب السلام في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن قرار الأهلي سببه عدد الحضور الجماهيري المتفق عليه في مباريات البطولة المحلية وهو ما أبلغه به الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويحضر 5000 آلاف مشجعا المباراة.

وينوي الأهلي تحري الدقة في توزيع الدعوات لضمان عدم التعرض لأي أزمة تسيء لصورة النادي في لقاء هام حسبما علم FilGoal.com

يحتل الأهلي صدارة الدوري بـ58 نقطة من 25 مباراة، نفس رصيد الزمالك الثاني من المباريات ولكنه حصد 57 نقطة.

وحصد بيراميدز صاحب المركز الثالث 57 نقطة أيضا، ولكن من 27 مباراة.

وفاز بيراميدز في الدور الأول على الأهلي 2-1.

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