اجتمع رئيس نادي الزمالك بالمدير الفني للفريق كريستيان جروس عقب تأهل الفريق لنصف نهائي الكونفدرالية بالفوز على حسنية أغادير المغربي 1-0 في إياب ربع نهائي البطولة.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع شهد تشديدا على ثقة رئيس النادي في المدير الفني السويسري.

وكذلك، أكد رئيس النادي لجروس أن الزمالك مقبل على مرحلة حاسمة في الدوري والبطولة الكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن فكرة تعيين عضو مصري جديد في الجهاز الفني للفريق لم تتم مناقشتها خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن رئيس الزمالك بصدد عقد جلسة مع جروس بعد مباراة المصري، وأن الخلاف كان حول موعدها، لتقام في النهاية بعد الفوز على حسنية أغادير.

وكان الزمالك خسر من المصري الخميس في ملعب الجيش بالسويس بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري ليفقد صدارة المسابقة للأهلي بفارق نقطة، قبل أن يصالح جماهيره بالتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.

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