مران الأهلي – مؤمن زكريا يشارك ويعقد جلسة مع عبد الحفيظ

ظهر مؤمن زكريا في تدريبات الأهلي التي يستعد خلالها الفريق لمواجهة بيراميدز.

الأهلي يستقبل بيراميدز مساء الخميس على استاد السلام، بالجولة 25 من الدوري المصري.

وخاض لاعبو الأهلي المران الأول منذ الفوز 1-0 على صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، نتيجة لم تكن كافية لتجنب الإقصاء القاري.

وشهد المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة، مشاركة مؤمن زكريا في جزء من المران، كما عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

زكريا كان معارا لـ أحد السعودي منذ فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يُنهي أحد إعارته، مما تركه غير مقيد في أي نادٍ.

كما انتظم أحمد الشيخ، وهشام محمد في المران الذي شهد إجراء تدريبات استشفائية وبدنية للاعبين.

وقام مارتين لاسارتي مدرب الفريق بمحاضرة لاعبيه قبل مواجهة بيراميدز المهمة في الدوري، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر إلى الحفاظ على صدارته للمسابقة.

أما القائد حسام عاشور، فخضع لجلسة تأهيل على هامش المران، وقام بأداء جلسة "تدليك" للركبة، بعد ظهوره أساسيا أمام صن داونز.

الأهلي يحتل صدارة الدوري المصري برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 27 مباراة خاضها.

كيف يلعب الأهلي في مواجهة بيراميدز؟ هل تقترح تغييرات على التشكيلة التي واجهت صن داونز؟