صراع بقيادة قدماء الدوري الإنجليزي وظهور خافت للعرب في الدوري الأمريكي

تباينت عدد المباريات بين فريق وآخر، وبداية قوية للنجوم الكبار وظهور خافت عربي على عكس ما حدث الموسم الماضي في الربع الأول من الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

توقع الجميع بداية قوية وهو ما حدث على قدر الأسماء المنضمة لتؤازر الكتيبة المتواجدة في الدوري بالفعل وكذلك جودة المدربين التي ارتفعت بعض الشيء بعد انضمام جيرييمو باروس سيكيلوتو مدرب بوكا جونيورز السابق لتدريب لوس أنجلوس جالاكسي، وكذلك الهولندي فرانك دي بور مدربا لأتلانتا يونايتد الأمريكي حامل لقب النسخة الماضية.

ولم يخيب النجوم الظنون بشكل كبير بداية من السلطان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قائد لوس أنجلوس جالاكسي، والذي يقودهم من أجل تنفيذ وعده في بداية الموسم، بأن يسيطر ويحطم كل الأرقام في الدوري الأمريكي.

"إبراكادبرا" حتى الآن، صادق في وعده مع جماهير النادي الأكثر تتويجا باللقب، مسجلا 6 أهداف في 4 مباريات، وقائدا لفريق للتواجد في مراكز المقدمة من القسم الغربي.

زميله السابق واين روني في مانشستر يونايتد، يعمل في طريقه أيضا على حمل إرث دي سي يونايتد منذ الموسم الماضي، والمواصلة الموسم الحالي في بناء ما حدث، بعدما كان الفريق بعيدا عن مناطق التأهل للمراحل النهائية، فسجل 4 وصنع 3 مع نادي العاصمة الأمريكية ليقودهم لتأهل القسم الشرقي أيضا.

صراع نجوم الدوري الإنجليزي يشتعل ليس بين الاسمين الأبرز في الدوري، بل يتواجد البرتغالي لويس ناني، الذي دخل في الأجواء مؤخرا مع أورلاندو سيتي، وسجل 3 أهداف في مباراتين، لكن الظهور الأبرز للاعب أرسنال الأسبق، المكسيكي كارلوس فيلا، تحت قيادة مدرب منتخب مصر الأسبق بوب برادلي.

لاعب ريال سوسيداد السابق، في موسمه الثاني بالدوري الأمريكي، ساهم في تسجيل 13 هدفا بين تسجيل 8 وصناعة 5 في 7 مباريات وصدارة القسم الشرقي.

Over the wall! ☄️ @luisnani curls in a free kick and @OrlandoCitySC cut the deficit to one! #RSLvORL https://t.co/dj8bKMCkYh — Major League Soccer (@MLS) April 14, 2019

بالحديث عن حامل اللقب أتلانتا يونايتد، والذي يواصل بدايته السلبية كحامل لقب، مع المدرب الأسوأ في الدوري الإنجليزي دي بور الذي سبق له تدريب كريستال بالاس الإنجليزي دون تحقيق فوز وتسجيل أهداف حتى.

عربيا يتصدر الجزائري سفير تايدر قائمة هدافي العرب في الدوري الأمريكي مع مونتريال إمباكت بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.

Perfectly placed volley. Take a bow, Saphir Taïder. #HOUvMTL https://t.co/seIXOtTvhz — Major League Soccer (@MLS) March 9, 2019

وفي الحين الذي تقلص فيه عدد المحترفين المصريين في الدوري الأمريكي، يواصل عمرو طارق حمل العلم المصري مع نيويورك ريد بولز، بالمشاركة في لقاءين فقط من أصل 7.

وتبرز "بانيكا" العراقي علي عدنان السلبية، كأبرز ما قدمه العرب، لاعب فانكوفر وايتكابس حاول تقليد إبراهيموفيتش أمام أنظاره لكنه سدد ركلة الجزاء بطريقة سيئة أهدر بها على نفسه فرصة توقيع أول أهدافه بالمسابقة.

When you try a panenka while Zlatan’s watching @MLS pic.twitter.com/td4hljzUs3 — 433 (@official433) April 8, 2019

بينما بدأت عجلة الليبي إسماعيل التاجوري في الدوران بتسجيل هدفين، بعد بداية بطيئة على غير المتوقع بعد ما قدمه الموسم الماضي، وبعد رحيل الإسباني ديفيد دي خيا لليابان مع نيويورك سيتي.

بشكل عام، مازالت الأمور في البداية والكل ينتظر على الأقل الفرصة من أجل تحديد ملامح ما يتبقي من الموسم.

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