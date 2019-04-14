عضو إدارة المصري: إيهاب جلال منع اشتباك إسلام عيسى مع جماهير الفريق

الأحد، 14 أبريل 2019 - 20:47

كتب : FilGoal

إسلام عيسى أمام الزمالك

احتوى إيهاب جلال المدير الفني للمصري أزمة كادت أن تحدث بين إسلام عيسى لاعب الفريق والجماهير بعد التعادل 1-1 مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري.

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري: "الجماهير لم تهاجم الفريق بعد المباراة، فكلهم موظفون معروفون بالنادي".

وأوضح هاشم عبر البرنامج الإذاعي كورة إف إم: "بل هناك مشجع للمصري كان يعاتب إسلام عيسى على الفرصة الأخيرة التي أضاعها في اللقاء".

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وتابع: "هنا تدخل المدير الفني إيهاب جلال وأشار للاعب بالسكوت وطالبه بعدم الرد، وانتهى الموقف سريعا".

ولفت عضو مجلس إدارة المصري إلى أن الفريق البورسعيدي كان بإمكانه الفوز، إلا أنه دفع ثمن إهدار الفرص في الشوط الأول".

في سياق آخر، وعد طارق هاشم لاعبي المصري بصرف مكافأة الفوز على الزمالك 2-1 في الجولة السابقة خلال يومين على الأكثر.

ورفع المصري رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، من 28 مباراة خاضها.

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