عضو إدارة المصري: إيهاب جلال منع اشتباك إسلام عيسى مع جماهير الفريق

احتوى إيهاب جلال المدير الفني للمصري أزمة كادت أن تحدث بين إسلام عيسى لاعب الفريق والجماهير بعد التعادل 1-1 مع الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري.

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري: "الجماهير لم تهاجم الفريق بعد المباراة، فكلهم موظفون معروفون بالنادي".

وأوضح هاشم عبر البرنامج الإذاعي كورة إف إم: "بل هناك مشجع للمصري كان يعاتب إسلام عيسى على الفرصة الأخيرة التي أضاعها في اللقاء".

وتابع: "هنا تدخل المدير الفني إيهاب جلال وأشار للاعب بالسكوت وطالبه بعدم الرد، وانتهى الموقف سريعا".

ولفت عضو مجلس إدارة المصري إلى أن الفريق البورسعيدي كان بإمكانه الفوز، إلا أنه دفع ثمن إهدار الفرص في الشوط الأول".

في سياق آخر، وعد طارق هاشم لاعبي المصري بصرف مكافأة الفوز على الزمالك 2-1 في الجولة السابقة خلال يومين على الأكثر.

ورفع المصري رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، من 28 مباراة خاضها.

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التعادل يحسم إثارة المصري والإسماعيلي