بالفيديو – شاهد ملخص تلألأ صلاح أمام تشيلسي.. هدف خارق وأداء ولا أروع

الأحد، 14 أبريل 2019 - 19:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

قدم محترفنا المصري محمد صلاح أداءً ولا أروع في انتصار فريقه ليفربول على تشيلسي.

ليفربول انتصر بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

صلاح شارك أساسيا قبل أن يغادر في الدقيقة 88 وسط تصفيق كل من في الملعب.

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وسجل صلاح هدفا خارقا في الدقيقة 53 من تسديدة لا تُصد ولا تُرد بعد دقيقة واحدة من هدف ساديو ماني.

وقدم صلاح أداءً ولا أروع طوال مشاركته أمام البلوز.

خطورة ليفربول الهجومية ظهرت دائما بفضل صلاح وماني، كذلك لم ينس محترفنا المصري أدواره الدفاعية.

وأنهى صلاح صيامه التهديفي في ملعب أنفيلد بعد 5 مباريات بلا تسجيل.

ووصل صلاح لهدفه الـ 41 مع ليفربول في كل البطولات على ملعب أنفيلد من 50 مشاركة.

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