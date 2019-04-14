التعادل يحسم إثارة المصري والإسماعيلي

حسم التعادل الإيجابي مواجهة المصري أمام الإسماعيلي في الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

تعادل بهدف لكل فريق وسط إثارة كبيرة وفرص بالجملة مهدرة من جانب المصري وكذلك الإسماعيلي.

المصري تقدم أولا عن طريق البديل أوستين أموتو مع انطلاق الشوط الثاني من رأسية قوية.

لكن الإسماعيلي لم يستسلم ليتعادل في الدقيقة 60 عن طريق محمود متولي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وتبادل المصري والإسماعيلي الفرص المهدرة، وتحديدا من جانب كتيبة إيهاب جلال في الشوط الأول.

بينما ظهر الإسماعيلي بشكل أفضل في الشوط الثاني، والنتيجة كانت التعادل 1-1.

ووصل المصري للنقطة 46 في المركز الرابع من 28 مباراة.

الإسماعيلي وصل للنقطة 37 في المركز السابع من 26 مباراة.