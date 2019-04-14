كلوب يتغنى بـ صلاح: يا له من هدف مُبهر

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بما قدمه محترفنا المصري محمد صلاح أمام تشيلسي.

ليفربول انتصر بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا خارقا في الدقيقة 53 من تسديدة لا تُصد ولا تُرد بعد دقيقة واحدة من هدف ساديو ماني. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب: "قدمنا مباراة جيدة جدا أمام منافس صعب وقوي مثل تشيلسي".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "صلاح سجل هدفا مبهرا. هدف من طراز عالمي".

وواصل "كان هدفا جيدا جدا من كل الجوانب من صلاح".

وتابع "كنت في أفضل مكان لرؤية هدف صلاح. علمت بأن الكرة ستهز الشباك قبل الجميع".

واستمر "يا لها من تسديدة ويا له من هدف مبهر".

وأكمل كلوب حديثه قائلا: "إيقاعنا في المباراة كان جيدا جدا وحاولنا وصنعنا العديد من الفرص".

وعن المنافسة على لقب الدوري، يقول كلوب "سنحاول حتى النهاية. هدفنا هو الانتصار في كل المباريات المتبقية".

وأردف "نحن نحترم كل المنافسين ونعلم أننا سنكون في مواجهة صعبة أمام كارديف الذي يقاتل على البقاء في الدوري".

وأتم "اليوم لعبنا بشكل جيد جدا أمام منافس قوي مثل تشيلسي. ما قدمناه كان رائعا".

وأنهى صلاح صيامه التهديفي في ملعب أنفيلد بعد 5 مباريات بلا تسجيل.

ووصل صلاح لهدفه الـ 41 مع ليفربول في كل البطولات على ملعب أنفيلد من 50 مشاركة.

ليرفع ليفربول رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف صاحب الـ83 نقطة بمباراة أقل.

ليفربول أوقف سلسلة 6 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي لم ينتصر فيها، إذ تعادل 4 مرات وخسر مرتين في آخر 6 مواجهات بينهما.