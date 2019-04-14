ساري: صلاح موهوب.. لم نكن محظوظين في لقطة هدفه

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي عن محترفنا المصري محمد صلاح وذلك عقب خسارة البلوز أمام ليفربول.

ليفربول انتصر بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا خارقا في الدقيقة 53 من تسديدة لا تُصد ولا تُرد بعد دقيقة واحدة من هدف ساديو ماني. (طالع التفاصيل)

وقال ساري "ليفربول واحد من أفضل فرق أوروبا في الوقت الحالي. لعبوا مباراة جيدة جدا طول الـ 90 دقيقة. نحن لم نكن محظوظين في لقطة الهدف الثاني".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "محمد صلاح موهوب ونحن لم نكن محظوظين على الإطلاق في توقيت الهدف الثاني".

وواصل "وكذلك لم نكن محظوظين بعد الهدف لأننا بعدها أهدرنا 3 أهداف".

وتابع "أنا سعيد للغاية بما قدمناه في المباراة وبقينا في اللقاء بكل قوتنا".

وأشار "ربما منذ 3 أشهر سابقة، لم نكن سنبقى في المباراة بتلك القوة بعد تلقي هدفين".

وأنهى صلاح صيامه التهديفي في ملعب أنفيلد بعد 5 مباريات بلا تسجيل.

ووصل صلاح لهدفه الـ 41 مع ليفربول في كل البطولات على ملعب أنفيلد من 50 مشاركة.

ليرفع ليفربول رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف صاحب الـ83 نقطة بمباراة أقل.

ليفربول أوقف سلسلة 6 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي لم ينتصر فيها، إذ تعادل 4 مرات وخسر مرتين في آخر 6 مواجهات بينهما.

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