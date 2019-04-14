ساري: صلاح موهوب.. لم نكن محظوظين في لقطة هدفه

الأحد، 14 أبريل 2019 - 20:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي عن محترفنا المصري محمد صلاح وذلك عقب خسارة البلوز أمام ليفربول.

ليفربول انتصر بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا خارقا في الدقيقة 53 من تسديدة لا تُصد ولا تُرد بعد دقيقة واحدة من هدف ساديو ماني. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

كلوب يتغنى بـ صلاح: يا له من هدف مُبهر بالفيديو – صلاح ينفث لهبه في وجه تشيلسي.. ليفربول على قيد الحياة صلاح يكشف سر احتفاله ضد تشيلسي.. ويصرح: ليس هدفي المفضل أبو تريكة: هدف صلاح سينافس على بوشكاش.. وأعتقد أن هذا سر احتفاله بالفيديو – شاهد ملخص تلألأ صلاح أمام تشيلسي.. هدف خارق وأداء ولا أروع

وقال ساري "ليفربول واحد من أفضل فرق أوروبا في الوقت الحالي. لعبوا مباراة جيدة جدا طول الـ 90 دقيقة. نحن لم نكن محظوظين في لقطة الهدف الثاني".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "محمد صلاح موهوب ونحن لم نكن محظوظين على الإطلاق في توقيت الهدف الثاني".

وواصل "وكذلك لم نكن محظوظين بعد الهدف لأننا بعدها أهدرنا 3 أهداف".

وتابع "أنا سعيد للغاية بما قدمناه في المباراة وبقينا في اللقاء بكل قوتنا".

وأشار "ربما منذ 3 أشهر سابقة، لم نكن سنبقى في المباراة بتلك القوة بعد تلقي هدفين".

وأنهى صلاح صيامه التهديفي في ملعب أنفيلد بعد 5 مباريات بلا تسجيل.

ووصل صلاح لهدفه الـ 41 مع ليفربول في كل البطولات على ملعب أنفيلد من 50 مشاركة.

ليرفع ليفربول رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف صاحب الـ83 نقطة بمباراة أقل.

ليفربول أوقف سلسلة 6 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي لم ينتصر فيها، إذ تعادل 4 مرات وخسر مرتين في آخر 6 مواجهات بينهما.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – صلاح ينفث لهبه في وجه تشيلسي.. ليفربول على قيد الحياة

كلوب يتغنى بـ صلاح: يا له من هدف مُبهر

بالفيديو – شاهد ملخص تلألأ صلاح أمام تشيلسي.. هدف خارق وأداء ولا أروع

تشكيل الزمالك – عودة فرجاني ساسي وكهربا أساسي ضد حسنية أغادير

التعادل يحسم إثارة المصري والإسماعيلي

ليفربول تشيلسي في المحترفين في إنجلترا محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما 20 دقيقة | المحترفون
مواعيد مباريات الإثنين 15 أبريل 2019 والقنوات الناقلة.. دوري محلي.. وصافرة مصرية على قمة سعودية 54 دقيقة | الدوري المصري
بيان رسمي من الاتحاد التونسي عن إصابة ساسي: كسر يتطلب تدخلا جراحيا سريعا 58 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - الخليفي ومبابي ودراكسلر يهاجمون الحكم بعد كارثة ليل ساعة | أوروبا
الزمالك يكشف مدة غياب ساسي ساعة | إفريقيا
فينيسيوس: أشعر بالارتباك أحيانا لأن زيدان مدربي.. وهذه مباراتي المفضلة رغم الخسارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 رسميا – تعديل موعد مواجهة المصري والزمالك

قد ينال إعجابك