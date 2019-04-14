مدرب الإسماعيلي: تسلمت الفريق في المركز الأخير.. وهدفي الفوز على الزمالك

أشاد سيدومير يانيفيسكي المدير الفني للإسماعيلي بأداء لاعبيه في مباراة المصري التي انتهت بالتعادل 1-1 مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري.

وصرح يانيفيسكي عبر البرنامج الإذاعي كورة إف إم: "لقد واجهنا صعوبات عديدة خاصة في الشوط الأول، حيث بدأ المصري اللقاء بشكل أفضل، وتقدم بهدف أول".

وأضاف: "تحسن أداء الإسماعيلي في الشوط الثاني بعد مرور 50 أو 60 دقيقة، وسجلنا هدفا، وخرجنا بنتيجة جيدة أمام فريق قوي تابعت مبارياته كثيرا في الفترة الأخيرة، لقد فاز قبل 3 أيام على الزمالك ويملك قواما مميزا من اللاعبين، وأرى أن التعادل نتيجة عادلة".

وأرجع سيدومير تطور فريقه في حديثه إلى "أون سبورت" إلى "تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني وإعطاء الحرية لـ محمود المتولي مما ساهم في السيطرة على المباراة وتهديد مرمى المصري".

وعن مواجهة الزمالك في الجولة القادمة في الدوري، أشار: "سنواجه فريقا قويا ومن أفضل الأندية في مصر وتصدر الدوري لفترة طويلة، أحترم الزمالك كثيرا ولكننا سنسعى للفوز في كل المباريات".

وتابع: "سنقوم بتحليل نقاط القوة والضعف للزمالك لوضع الخطة المناسبة، وكيفية خلق فرص أمام مرمى المنافس".

وأتبع: "الزمالك فريق كبير على الساحة المحلية والإفريقية، لكننا سنعمل على تحقيق نتيجة ترضينا".

وتطرق مدرب الإسماعيلي للحديث عن طموحاته، مضيفا: "ما تحقق مع هذه المجموعة من اللاعبين الشباب إنجازا رائعا، لقد تسلمت الفريق في المركز 18 والأخير وفاقدا للعديد من النقاط في 13 مباراة".

وأتم يانيفيسكي تصريحاته: "والآن الفريق يتنافس على المراكز من الرابع إلى السادس في جدول الدوري، كما أن لدينا فرصة للمنافسة في بطولة كأس مصر".

الإسماعيلي رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع من 26 مباراة خاضها.

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التعادل يحسم إثارة المصري والإسماعيلي