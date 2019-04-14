بالفيديو – نابولي يرسِل كييفو إلى القسم الثاني ويؤجل تتويج يوفنتوس بالدوري

أجّل نابولي تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي، بفوزه على ضيفه كييفو فيرونا 3-1، على ملعب سان باولو، في الجولة 32 من المسابقة.

السنغالي كاليدو كوليبالي سجّل مرتين، فيما سجّل زميله أركاديوش ميليك هدفا، بينما سجّل بوستيان سيزار هدف كييفو الوحيد.

ليرفع نابولي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد كييفو عند 11 نقطة في المركز 20 –الأخير-، ليتأكد هبوطه رسميا إلى دوري القسم الثاني.

كوليبالي افتتح التسجيل لـ نابولي بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها دريس ميرتنز في الدقيقة 15.

نابولي انتظر حتى الدقيقة 64 ليضيف الهدف الثاني بواسطة البولندي ميليك الذي أطلق تسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يُنهي كوليبالي أي أمل في احتفالات جماهير يوفنتوس الليلة، بهدف ثالث لـ نابولي في الدقيقة 81.

وأخيرا سجّل سيزار هدفا رأسيا لم يغن ولم يسمن من جوع في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ليقلّص نابولي الفارق مع يوفنتوس المتصدر إلى 17 نقطة بعد أن خسر فريق السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف أمام سبال أمس السبت وفوّت فرصة التتويج.

بينما وصل الفارق بين كييفو وبولونيا صاحب المركز 17 إلى 20 نقطة قبل 6 جولات فقط على النهاية، ليتأكد هبوطه بعد أن قضى الموسم بأكمله في مراكز السقوط.

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