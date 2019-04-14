بالفيديو – نابولي يرسِل كييفو إلى القسم الثاني ويؤجل تتويج يوفنتوس بالدوري

الأحد، 14 أبريل 2019 - 20:22

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - نابولي

أجّل نابولي تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي، بفوزه على ضيفه كييفو فيرونا 3-1، على ملعب سان باولو، في الجولة 32 من المسابقة.

السنغالي كاليدو كوليبالي سجّل مرتين، فيما سجّل زميله أركاديوش ميليك هدفا، بينما سجّل بوستيان سيزار هدف كييفو الوحيد.

أخبار متعلقة

كلوب يتغنى بـ صلاح: يا له من هدف مُبهر بالفيديو – شاهد ملخص تلألأ صلاح أمام تشيلسي.. هدف خارق وأداء ولا أروع بالفيديو – صلاح ينفث لهبه في وجه تشيلسي.. ليفربول على قيد الحياة بالفيديو - أجمل أهداف صلاح؟ الفرعون يفجر مرمى تشيلسي بتسديدة تاريخية

ليرفع نابولي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد كييفو عند 11 نقطة في المركز 20 –الأخير-، ليتأكد هبوطه رسميا إلى دوري القسم الثاني.

كوليبالي افتتح التسجيل لـ نابولي بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها دريس ميرتنز في الدقيقة 15.

نابولي انتظر حتى الدقيقة 64 ليضيف الهدف الثاني بواسطة البولندي ميليك الذي أطلق تسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يُنهي كوليبالي أي أمل في احتفالات جماهير يوفنتوس الليلة، بهدف ثالث لـ نابولي في الدقيقة 81.

وأخيرا سجّل سيزار هدفا رأسيا لم يغن ولم يسمن من جوع في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ليقلّص نابولي الفارق مع يوفنتوس المتصدر إلى 17 نقطة بعد أن خسر فريق السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف أمام سبال أمس السبت وفوّت فرصة التتويج.

بينما وصل الفارق بين كييفو وبولونيا صاحب المركز 17 إلى 20 نقطة قبل 6 جولات فقط على النهاية، ليتأكد هبوطه بعد أن قضى الموسم بأكمله في مراكز السقوط.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – صلاح ينفث لهبه في وجه تشيلسي.. ليفربول على قيد الحياة

كلوب يتغنى بـ صلاح: يا له من هدف مُبهر

بالفيديو – شاهد ملخص تلألأ صلاح أمام تشيلسي.. هدف خارق وأداء ولا أروع

تشكيل الزمالك – عودة فرجاني ساسي وكهربا أساسي ضد حسنية أغادير

التعادل يحسم إثارة المصري والإسماعيلي

نابولي يوفنتوس الدوري الإيطالي كييفو

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح يكشف سر احتفاله ضد تشيلسي.. ويصرح: ليس هدفي المفضل 11 دقيقة | المحترفون
بالفيديو – نابولي يرسِل كييفو إلى القسم الثاني ويؤجل تتويج يوفنتوس بالدوري 15 دقيقة | أوروبا
كلوب يتغنى بـ صلاح: يا له من هدف مُبهر 21 دقيقة | أوروبا
أبو تريكة: هدف صلاح سينافس على بوشكاش.. وأعتقد أن هذا سر احتفاله 40 دقيقة | المحترفون
التعادل يحسم إثارة المصري والإسماعيلي 43 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – شاهد ملخص تلألأ صلاح أمام تشيلسي.. هدف خارق وأداء ولا أروع 53 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك