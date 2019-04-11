خاص مدرب المصري لـ في الجول: هدفنا فوز فريقنا فقط.. استعدادنا لـ الزمالك جيد

الخميس، 11 أبريل 2019 - 11:06

كتب : أيمن عيد

إبراهيم حسن - الزمالك - المصري

قال حمد إبراهيم المدرب العام للمصري إنه وجهازه هدفهم الفوز على الزمالك فقط دون النظر لأي أبعاد أخرى.

وتحدث إبراهيم لـ FilGoal.comقائلا: "الاستعدادات لمواجهة الزمالك كانت جيدة، الكل اجتهد للتواجد في قائمة الفريق".

وأضاف "طوال الأيام الماضية تنافس كل اللاعبين بقوة، وخاض الفريق مرانه الأخير مركزا على بعض الأمور الفنية والتكتيكية".

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وشدد "الجهاز الفني ناقش مع اللاعبين نقاط القوة والضعف للمنافس في محاضرة نظرية. الكل اجتهد ولم يقصر وهدفنا الـ3 نقاط".

وأكد "لا يشغل بالنا بكل تأكيد تأثير نتيجة المباراة على موقف منافسنا أو على الفرق الأخرى في جدول الترتيب، والمهم هو فوز المصري فقط بالنسبة لنا".

وأردف "الغيابات لن تؤثر على مستوى الفريق أو تحدث هزة فنية كما يتخيل البعض، مهمتنا تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة في أي وقت، واللاعب الذي سيشارك سيكون على قدر الثة والعطاء الفني والبدني".

يغيب عن المصري فريد شوقي ، مصطفى طيارة ، محمد صالح الذى أصيب بقطع فى الرباط الصليبي.

وعن إصابة محمد صالح و تأثر خط الدفاع تابع حمد إبراهيم: "محمد صالح لاعب كبير واندمج معنا سريعا ولكن إصابته هى قدر من الممكن أن يتعرض له أى لاعب بالتأكيد لدينا حزن لغيابه عن الفريق و لكن نأمل عودته سريعا وبنفس القوة".

وعن الناشئ حسام أشرف الذى يلعب فى مركز المدافع المتواجد فى القائمة، هو لاعب جيد و أحد أبناء المصري ونعمل على تطوير مستواه ومتواجد معنا منذ فترة وإذا شارك فى أى مباراة هو من سيجذب الأنظار إليه بمستواه".

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، فيما يحل المصري رابعا برصيد 42 نقطة.

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