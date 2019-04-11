رونالدو > ميسي ومولر.. وفأل حسن للسيدة العجوز في أبرز أرقام أياكس ويوفنتوس

الخميس، 11 أبريل 2019 - 10:41

كتب : محمد يسري

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

سجل كريستيانو رونالدو هدفا بالرأس في شباك أياكس جعله يتخطى عدد أهداف ثنائي من أبرز الهدافين في التاريخ مجتمعين في دوري أبطال أوروبا وقرب يوفنتوس خطوة نحو نصف النهائي.

يوفنتوس تعادل مع أياكس بهدف لكل فريق في ذهاب الدور ربع النهائي لـ دوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام اللقاء.

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نجح يوفنتوس في التأهل 6 مرات من أصل 7 مرات تعادل فيها ذهابا بنتيجة 1-1 في دور إقصائي لدوري أبطال أوروبا.

وصل كريستيانو رونالدو لهدفه رقم 64 في الأدوار الإقصائية. أكثر مما سجل ليونيل ميسي (42 هدفا) وجيرد مولر (21 هدفا) مجتمعين.

سجل رونالدو 23 هدفا برأسه أكثر من أي لاعب أخر في دوري أبطال أوروبا.

أصبح رونالدو أفضل هداف على ملعب يوان كرويف في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 أهداف وبالتساوي مع زلاتان إبراهيموفيتش.

سجل رونالدو 8 أهداف في 5 مباريات لعب فيها ضد أياكس

بات فرينكي دي يونج أصغر لاعب يلمس الكرة 117 لمسة في الدور ربع النهائي أو في الأدوار التالية لدوري أبطال أوروبا منذ سيرجيو بوسكيتس عام 2010 ضد إنتر.

سجل ديفيد نيريس 7 أهداف في أخر 8 مباريات. أكثر مما سجل خلال 36 مباراة سابقة.

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