تشكيل الزمالك المتوقع - عبد العزيز يعوض ساسي وعودة كهربا

الخميس، 11 أبريل 2019 - 08:59

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

من المنتظر أن يبدأ الزمالك مباراة يوم الخميس أمام مضيفه المصري بنفس تشكيل اللاعبين الذي واجه به حسنية أغادير في الكونفدرالية لكن مع رجوع محمود كهربا على حساب إبراهيم حسن.

وأبعدت الإصابة كهربا عن مباراة أغادير التي انتهت بدون أهداف يوم الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية.

وقد يشرك المدرب كريستيان جروس اللاعب حميد أحداد لكن كهربا الأقرب لشغل مركز الجناح الأيسر، وكذلك الحال ليوسف إبراهيم، هو الأقرب للمشاركة من بداية اللقاء وقد يغير السويسري رأيه ويقحم محمد إبراهيم الذي قدم أداء لا بأس به أمام أغادير في دقائق معدودة شارك بها.

أخبار متعلقة

حوار – موسيماني: عودة الأهلي مازالت ممكنة.. وإشادتي بهم لم تكن خداعا مؤتمر فالفيردي – عن إصابة ميسي.. وفوز تاريخي في أولد ترافورد جفاف سواريز والانتصار الأول ومهرجان الأهداف العكسية في أبرز أرقام يونايتد وبرشلونة بالفيديو – المحمدي يصنع هدف انتصار مثير لأستون فيلا في صراع الصعود للبريميرليج

وسيستمر محمود عبد العزيز في وسط الملعب في ظل غياب فرجاني ساسي الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويتوقع FilGoal.com أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز

الوسط: كهربا (أحداد) - محمود عبد العزيز - يوسف إبراهيم (محمد إبراهيم) - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: خالد بوطيب

وفي هذا اللقاء الصعب بالجولة 28 للدوري المصري الممتاز يبحث الزمالك عن الفوز لاستعادة الصدارة التي يحتلها الأهلي الآن بعد فوزه على مصر للمقاصة يوم الأربعاء.

ويحتل المصري المركز الرابع في ترتيب الدوري ويقوده إيهاب جلال المدرب الأسبق للزمالك.

طالع أيضا

اعتقال مشجعين قبل لقاء أياكس ويوفنتوس

مدرب صن داونز: الأهلي قادر على العودة

المحمدي يصنع فوز أستون فيلا على روثرهام يونايتد

مواعيد مباريات الخميس

ماذا قدم محمود وحيد أمام مصر للمقاصة

تفاصيل جلسة جروس مع محمد إبراهيم

الزمالك الدوري المصري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الرياضية المغربية: معاذ حجي سكرتيرا عاما جديدا لـ كاف 21 دقيقة | إفريقيا
ضربة موجعة لـ أتليتكو.. إيقاف كوستا 8 مباريات 34 دقيقة | أوروبا
مدرب صن داونز عن الإياب أمام الأهلي: سنحارب النار بالنار ساعة | إفريقيا
فيرمينو ينافس بيكيه وسون ودي يونج على جائزة لاعب الجولة بدوري الأبطال ساعة | أوروبا
عودة بالزمن.. حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2006 ساعة | إفريقيا
فحص طبي لثنائي الأهلي لتبين موقفه من مواجهة صن داونز ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 2 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قد ينال إعجابك