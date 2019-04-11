تشكيل الزمالك المتوقع - عبد العزيز يعوض ساسي وعودة كهربا

من المنتظر أن يبدأ الزمالك مباراة يوم الخميس أمام مضيفه المصري بنفس تشكيل اللاعبين الذي واجه به حسنية أغادير في الكونفدرالية لكن مع رجوع محمود كهربا على حساب إبراهيم حسن.

وأبعدت الإصابة كهربا عن مباراة أغادير التي انتهت بدون أهداف يوم الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية.

وقد يشرك المدرب كريستيان جروس اللاعب حميد أحداد لكن كهربا الأقرب لشغل مركز الجناح الأيسر، وكذلك الحال ليوسف إبراهيم، هو الأقرب للمشاركة من بداية اللقاء وقد يغير السويسري رأيه ويقحم محمد إبراهيم الذي قدم أداء لا بأس به أمام أغادير في دقائق معدودة شارك بها.

وسيستمر محمود عبد العزيز في وسط الملعب في ظل غياب فرجاني ساسي الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويتوقع FilGoal.com أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز

الوسط: كهربا (أحداد) - محمود عبد العزيز - يوسف إبراهيم (محمد إبراهيم) - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: خالد بوطيب

وفي هذا اللقاء الصعب بالجولة 28 للدوري المصري الممتاز يبحث الزمالك عن الفوز لاستعادة الصدارة التي يحتلها الأهلي الآن بعد فوزه على مصر للمقاصة يوم الأربعاء.

ويحتل المصري المركز الرابع في ترتيب الدوري ويقوده إيهاب جلال المدرب الأسبق للزمالك.

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