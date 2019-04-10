بالفيديو – هل نفّذ سمولينج وعده في أنف ميسي؟

"إنه تحدٍ سأستمتع به، فلنخضه".. هكذا علّق كريس سمولينج لاعب مانشستر يونايتد على رقابته المنتظرة لـ ليونيل ميسي.

برشلونة حقق أسبقية على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في أولد ترافورد، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

المباراة شهدت حدثا بارزا، أكثر أهمية من الهدف ربما، عندما سالت دماء ليونيل ميسي.

في الدقيقة 30، وبعيدا عن منطقة جزاء يونايتد، التحم سمولينج مدافع يونايتد مع قائد برشلونة، والنتيجة كانت وجها داميا للنجم الأرجنتيني الذي تعرّض لعدة جروح في وجهه، وإصابة قوية في الأنف استعدت تدخلا طبيا.

























































ميسي أكمل المباراة رغم ذلك، بينما رفضت تقنية حكم الفيديو المساعد اتخاذ أي قرار في حق سمولينج.

اللاعب الأرجنتيني اكتفى بإرسال عرضية هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، والتي سجّلها لوك شاو بالخطأ في مرماه، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يحتسبه الـVAR.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – هدف عكسي يُنصر الكتالان.. برشلونة يفوز على يونايتد

صدارة حمراء مؤقتة.. الأهلي يغسل جراحه الإفريقية بثنائية في المقاصة

عبد الحفيظ: سندخل مباراة صن داونز بشجاعة وهكذا سنخرج منها.. وتاريخنا يؤكد إمكانية عودتنا

أرقام في الجول - وحيد في أول 90 دقيقة مع الأهلي.. تمريرة حاسمة ونشاط في الجبهة اليسرى

في الجول يكشف تفاصيل جلسة الزمالك مع محمد إبراهيم.. إشادة وطلب ووعد بفرصة كبيرة