بالفيديو – هل نفّذ سمولينج وعده في أنف ميسي؟

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 23:53

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

"إنه تحدٍ سأستمتع به، فلنخضه".. هكذا علّق كريس سمولينج لاعب مانشستر يونايتد على رقابته المنتظرة لـ ليونيل ميسي.

برشلونة حقق أسبقية على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في أولد ترافورد، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

المباراة شهدت حدثا بارزا، أكثر أهمية من الهدف ربما، عندما سالت دماء ليونيل ميسي.

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في الدقيقة 30، وبعيدا عن منطقة جزاء يونايتد، التحم سمولينج مدافع يونايتد مع قائد برشلونة، والنتيجة كانت وجها داميا للنجم الأرجنتيني الذي تعرّض لعدة جروح في وجهه، وإصابة قوية في الأنف استعدت تدخلا طبيا.

ميسي أكمل المباراة رغم ذلك، بينما رفضت تقنية حكم الفيديو المساعد اتخاذ أي قرار في حق سمولينج.

اللاعب الأرجنتيني اكتفى بإرسال عرضية هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، والتي سجّلها لوك شاو بالخطأ في مرماه، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يحتسبه الـVAR.

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