اطمأن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على جاهزية محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق.

وتعافى كهربا من إصابة في عضلات البطن أبعدته عن مواجهة حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية، والتي حصل فيها الزمالك على تعادل سلبي في المغرب.

وعلم FilGoal.com أن جروس اجتمع بكهربا واطمأن على جاهزيته.

ويظل موقف مشاركة اللاعب وانضمامه للقائمة ضد المصري في يد جروس في ظل جاهزية كهربا البدنية.

وساهم كهربا بـ20 هدفا محليا مع الزمالك هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وصنع مثلهم.

ويدخل الزمالك المواجهة متصدرا للدوري بـ57 نقطة، أما المصري ففي المركز الرابع بـ42 نقطة.

هل تضم كهربا لتشكيل الزمالك في المباراة؟

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