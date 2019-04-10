صورة أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن فوز توتنام على سيتي.. وثنائية ليفربول ضد بورتو

احتل سون هينوج مين نجم توتنام أغلفة الصحف الإنجليزية بعد انتصار توتنام على مانشستر سيتي.

توتنام انتصر على مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء عن طريق سون في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وفي اللقاء الآخر، ليفربول انتصر على بورتو بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء شهد مشاركة محترفنا المصري محمد صلاح.(طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا عقب نهاية اليوم الأول من ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

صحيفة ستار سبورت نشرت صورة لاحتفال سون بهدفه في مانشستر سيتي، وكتبت: "سونيك بووووم".

وعن فوز ليفربول، كتبت "أبطال كلوب يأخذون خطوة قوية للأمام".

صحيفة جارديان نشرت صورة لإشارة سون على شعار توتنام، وكتبت "سون يسطع".

وأكملت "ميزة لـ توتنام ولكن هاري كين يخرج وهو يعرج".

بينما كتبت صحيفة إكسبريس سبورت "ضربة جيدة سون".

وأضافت "المهاجم يسطع ولكن هاري يتعذب".

وعن انتصار ليفربول، نشرت الصحيفة صورة لاحتفال فيرمينيو مع نابي كيتا لتكتب "فيرمينيو يقود شحنة ليفربول".

تيليجراف بدورها عنونت: "النشوة" مع صورة لاحتفال سون بهدفه في شباك سيتي.

ولكنها أيضا لم تنس لحظة إصابة هاري كين الصعبة.

أما صحيفة مترو فكتبت: "سون يُغرق سيتي".

وأكملت "توتنام ينتصر ولكنه يتأرجح بسبب إصابة كين".

وعن ليفربول كتبت "ليفربول يقترب من نصف النهائي بفوز سهل على بورتو".

هاري كين عاد مؤخرا من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر جعلته يغيب لمدة شهر ونصف.

والآن نجم السبيرز يخرج مصابا وقد يغيب عن فترة هي الأهم في موسم توتنام، في المنافسة على إنهاء الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي إلى جانب مواجهة الإياب أمام مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي يستضيف توتنام في الـ 17 من شهر أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

كتيبة بيب جوارديولا تحتاج للانتصار بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكهم من أجل التأهل، بينما تقاتل كتيبة ماوريسيو بوكيتينو لكتابة التاريخ.

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