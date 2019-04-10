سلبية أجويرو وإنجاز لوريس وأزمة جوارديولا في أبرز أرقام مباراة توتنام ومانشستر سيتي

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 13:35

كتب : محمد يسري

سون هيونج مين - توتنام

ركلة جزاء أضاعها سيرجيو أجويرو وتصدى لها هوجو لوريس كتبت العديد من الأرقام القياسية للمهاجم الأرجنتيني في دوري أبطال أوروبا وأكدت توهج الحارس الفرنسي في العام الجديد في ليلة استمرت فيها عقدة بيب جوارديولا.

توتنام انتصر على مانشستر سيتي بهدف دون رد في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المباراة.

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لم يفز بيب جوارديولا إلا في مباراة واحدة فقط من أصل 9 مباريات لعبها خارج أرضه في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

فاز جوارديولا في 7 مباريات من أصل 8 لعبها على أرضه في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. خسارة جوارديولا الوحيدة على أرضه كانت ضد فريق إنجليزي؛ إذ خسر على أرضه من ليفربول في الموسم الماضي.

أصبح سيرجيو أجويرو ثاني أكثر لاعب يهدر ركلات جزاء في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 ركلات، وتساوى مع رود فان نيسلتروي. بينما يعد تييري هنري هو أكثر من أهدر برصيد 5 ركلات.

منذ موسم 2008-2009 لا يوجد لاعب أهدر ركلات جزاء أكثر من أجويرو. أهدر 4 من 13 ركلة نفذها.

لأول مرة يفشل سيرجيو أجويرو في التسجيل في 7 مباريات متتالية خارج ملعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

نجح هوجو لوريس في التصدي لكل ركلات الجزاء التي واجهها في عام 2019. ضد أرسنال وليستر سيتي ومانشستر سيتي.

أصبح هوجو لوريس الحارس الوحيد الذي يتصدى لأكثر من ركلة جزاء من تنفيذ سيرجيو أجويرو منذ قدوم المهاجم الأرجنتيني إلى أوروبا.

مع تبقى مباريات في الموسم، عادل سون هيونج مين عدد أهدافه التي سجلها خلال الموسم الماضي مع توتنام. إذ سجل 18 هدفا خلال 40 مباراة، بينما احتاج 53 مباراة لتسجيل هذا العدد من الأهداف في موسم 2017-2018.

ولا مرة فشل توتنام في التأهل للأدوار الإقصائية عقب فوزه في مباراة الذهاب في أخر 9 مواجهات أوروبية.

خسر مانشستر سيتي كل مبارياته ضد الفرق الإنجليزية في الأدوار الإقصائية في المباريات الأوروبية.

أصبحت مدينة لندن أكثر مدينة تستضيف ملاعبها مباريات في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 ملاعب. لندن تخطت مدينتي اسطنبول وموسكو.

واجه توتنام نظيره مانشستر سيتي في 158 مباراة. منهم 157 مباراة في المسابقات المحلية.

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