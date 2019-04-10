سجل جيد لـ الأهلي مع حكم مباراته ضد مصر للمقاصة.. والضيوف لا يتفاءلون به

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 13:08

كتب : FilGoal

كريم نيدفيد - الأهلي - المقاصة

أعلن اتحاد الكرة المصري أن محمود معروف سيقود مباراة الأهلي ومصر للمقاصة ضمن الجولة 28 في الدوري تحكيميا.

سجل الأهلي مع معروف جيد، ففي 11 مباراة معه لم يخسر الأهلي سوى مرة وحيدة، وتعادل مرة وحيدة أيضا.

هزيمة الأهلي الوحيدة رفقة معروف جاءت هذا الموسم ضد الاتحاد السكندري، والتي انتهت لصالح زعيم الثغر 4-3.

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المباراة الأخرى التي أدارها معروف للأهلي هذا الموسم فكان فوز الأحمر على حرس الحدود 1-0، والذي شهد قرارا جدليا بإلغاء هدف لإمام عاشور ضد الأهلي.

وتعادل الأهلي مع إنبي 2-2 في موسم 16/17 معه أيضا.

ورفع معروف 14 بطاقة صفراء في وجه لاعبي الأهلي واحتسب له ركلتي جزاء.

في المقابل، قاد معروف مباراة وحيدة للمقاصة هذا الموسم، هي فوزه على حرس الحدود أيضا 3-0.

وإجمالا قاد معروف للمقاصة 7 مباريات، فاز الفريق الفيومي مرتين وتعادل مثلهما وخسر 3 مرات.

ورفع معروف 15 بطاقة في وجه لاعبي المقاصة ولم يحتسب لهم أي ركلات جزاء.

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