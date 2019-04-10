لاسارتي يطلب تقريرا عن المصابين.. ورباعي يواصل التأهيل في مران مستبعدي الأهلي

طلب مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي تجهيز تقرير شامل عن جميع اللاعبين المصابين من أجل الوقوف علي موعد عودتهم بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية.

وتضم قائمة المصابين كلا من حسام عاشور وأحمد الشيخ وهشام محمد وإسلام محارب.

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عاني عاشور من الإصابة في العضلة الضامة في حين يعاني الشيخ من الإصابة في ركبته وهشام محمد من الإصابة في العضلة الخلفية و محارب من آلام الحوض.

في الوقت الذي ينتظر الجهاز الفني الاطمئنان بشكل كامل علي الجاهزية الفنية للثنائي شريف إكرامي ووليد سليمان من أجل اعادتهما لقائمة الفريق في المباريات.

إكرامي اكتفى بأداء تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة التي تقام اليوم الأربعاء.

ويسعي الجهاز الفني لتجهيز شريف إكرامي للمرحلة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة بمزق في عضلة السمانة، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وواصل رباعي الفريق حسام عاشور وهشام محمد وأحمد الشيخ ووليد سليمان تنفيذ برامجهم التأهيلية لاعلان جاهزيتهم للمرحلة القادمة.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية في الملعب اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ومنح الجهاز الفني للفريق التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء.

ويغيب معلول عن قائمة الأهلي التي تستعد لخوض مباراة مصر المقاصة الأربعاء بسبب الإيقاف.

وكان أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق قد قاد اليوم تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة المقاصة.

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