بوكيتينو: ربما نفقد هاري كين لنهاية الموسم.. نشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية

تحدث ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنام عن إصابة هاري كين أمام مانشستر سيتي، مشيرا إلى "الإصابة تبدو سيئة".

توتنام انتصر على مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء عن طريق سون في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

هاري كين خرج مصابا في الدقيقة 55، والإصابة تبدو قوية.

وقال بوكيتينو: "علينا الانتظار ليوم الأربعاء لمعرفة نتيجة الفحص النهائي للإصابة ولكن من الواضح أنها نفس إصابة الكاحل".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "أنا حزين للغاية ونشعر بخيبة آمال كبيرة بسبب إصابة هاري كين".

وواصل "ربما سنفتقد هاري كين لنهاية الموسم. أنا قلق للغاية".

وأوضح "الإصابة تبدو سيئة وليس هناك أي وقت للتعافي. سنرى ما سيحدث".

هاري كين عاد مؤخرا من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر جعلته يغيب لمدة شهر ونصف.

والآن نجم السبيرز يخرج مصابا وقد يغيب عن فترة هي الأهم في موسم توتنام، في المنافسة على إنهاء الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي إلى جانب مواجهة الإياب أمام مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي يستضيف توتنام في الـ 17 من شهر أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

كتيبة بيب جوارديولا تحتاج للانتصار بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكهم من أجل التأهل، بينما تقاتل كتيبة ماوريسيو بوكيتينو لكتابة التاريخ.

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