جوارديولا: أجويرو سيسجل ركلة الجزاء المقبلة.. كنا الطرف الأفضل في المباراة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 00:15

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، أن فريقه كان الطرف الأفضل في مواجهة توتنام رغم الهزيمة.

سيتي سقط بهدف دون رد في مواجهة توتنام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

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وصرّح جوارديولا للتليفزيون البريطاني بعد اللقاء: "هناك دائما لحظات حاسمة في المباراة. لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة، سنحت لنا الفرص بالإضافة إلى ركلة الجزاء. لعبنا بشكل جيد، ولكنها مسابقة دوري أبطال أوروبا وتشكّل تحديا لنا".

لاحقا في المؤتمر الصحفي، تحدث جوارديولا عن ركلة الجزاء التي أهدرها سيرخيو أجويرو: "سيسجل المرة المقبلة. الآن علينا الاستعداد لمواجهة كريستال بالاس، ليس لدينا وقت للتفكير في توتنام".

وأكد جوارديولا أن فريقه كان الطرف الأفضل: "ليس لدينا شعورا بأننا لعبنا بشكل سيئ، ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول وبشكل أفضل في الشوط الثاني، لكن النتيجة ليست جيدة".

ولم يمتلك جوارديولا تعليقا واضحا على قرار تقنية الفيديو باحتساب ركلة جزاء لفريقه: "لا أدري، تقنية الفيديو أقرت أنها ركلة جزاء كما حدث أمام شالكه، لم أر اللقطة".

وأضاف بيب: "سنعيد مشاهدة المباراة ونحاول الاستعداد لمواجهة الإياب. تنتظرنا مباراة أمام جمهورنا، سنرى ما سيحدث".

واختتم: "حتى نصل بعيدا في هذه البطولة، فيجب علينا أن نخوض مثل هذا النوع من التحدي، بالطبع لم أتوقع ما حدث قد حدث".

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