أبو تريكة: لا محرز ولا سيلفا ولا سترلينج.. أجويرو يجب أن يسدد ركلات الجزاء لـ سيتي

شدد محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق، على ضرورة مواصلة سيرخيو أجويرو تسديد ركلات جزاء فريقه مانشستر سيتي.

سيتي خسر 0-1 أمام مضيفه توتنام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مباراة شهدت إهدار أجويرو لركلة جزاء في الشوط الأول. (طالع التفاصيل)

وقال تريكة: "لوريس تنبأ جيدا بمكان التسديد، وتنفيذ أجويرو كان سيئا".

هل يجب على المدرب بيب جوارديولا إبعاد أجويرو عن تسديد ركلات الجزاء؟

سؤال أجاب عنه أبو تريكة خلال تحليله عبر "بي إن سبورتس": "لا. مَن في الفريق يستطيع التسديد غير أجويرو؟ رياض محرز؟ أهدر أمام ليفربول. دافيد سيلفا؟ لا يسدد كثيرا. رحيم سترلينج؟ لا أضمنه، يهدر الكرات في منطقة الست ياردات".

لو احتسبَت ركلة جزاء في الإياب أمام توتنام، هل يسدد أجويرو؟

وإجابة تريكة جاءت واثقة من جديد: "نعم".

قبل أن يتحوّل للحديث عن مباراة الإياب: "في العودة، يجب على جوارديولا إبعاد 5 أو 6 لاعبين من الذين شاركوا اليوم، يجب استبعاد فابيان ديلف وإلكاي جوندوجان ورياض محرز وأحد قلبي الدفاع. عودة جون ستونز ضرورية وكذلك دي بروين، ومشاركة بيرناردو سيلفا لو تحسّنت حالته".

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