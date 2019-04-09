لوريس يتحدث عن شعور سيء أثناء المباراة.. وكيف أثرت ركلة الجزاء في أحداثها

أبدى هوجو لوريس حارس مرمى توتنام هوتسبير، سعادته بالأسبقية التي حققها فريقه على مانشستر سيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

توتنام خاض مباراته القارية الأولى على ملعبه الجديد، وتخطى مواطنه بهدف نظيف، مواجهة شهدت تألق الحارس الفرنسي الذي أبعد ركلة جزاء في اللحظات الأولى. (طالع التفاصيل)

وقال لوريس عقب اللقاء في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: "إنها مباراة كبيرة، ضغطنا حتى النهاية، كانت مواجهة صعبة وقد بذلنا مجهودا كبيرا، إنه انتصار مميز".

وعن إصابة زميله هاري كين في الشوط الثاني بعد تدخل قوي من فابيان ديلف، اعترف قائد توتنام بالوقع السيئ للأمر: "أتمنى ألا تكون إصابة كين سيئة، لا أدري، تعرف هذا الشعور عندما يغادر أفضل لاعبيك الملعب. ولكننا حافظنا على قوتنا وأنهينا المباراة بالشكل السليم".

وعند سؤاله عن قرار تقنية الفيديو باحتساب ركلة جزاء لـ مانشستر سيتي في بداية المباراة، أجاب: "لم أر اللقطة، ولكن هذا جزء من كرة القدم، علينا أن نتقبل القرار. استطعنا البقاء في المباراة، وهذا أعطانا طاقة إضافية للمواصلة".

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