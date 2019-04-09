أبو تريكة متعجبا: اسألوا جوارديولا كيف دفع بـ دي بروين وساني في الدقيقة 89!

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 23:26

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

انتقد محمد أبو تريكة نجم كرة القدم المصرية السابق، إدارة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لمباراة فريقه أمام توتنام.

سيتي واصل سجلاته الكارثية في مواجهة مواطنيه الإنجليز بدوري أبطال أوروبا، وخسر 0-1 على أرض توتنام في لندن، بذهاب ربع نهائي المسابقة. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

بالفيديو – ملعبي وفريقي ولن أخرج حزينا في ليلة الأبطال.. سون ينصر توتنام على سيتي بالفيديو - بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتفي بثنائية في بورتو ويؤجل حسم التأهل لموقعة دراجاو ضربة موجعة.. هاري كين يخرج مصابا من مواجهة مانشستر سيتي بالفيديو – كيف أضاع صلاح ذلك الانفراد أمام بورتو؟

وتساءل أبو تريكة خلال تحليله للمباراة عبر "بي إن سبورتس" بعد اللقاء: "كيف انتظر جوارديولا حتى الدقيقة 89 للدفع بـ ساني ودي بروين؟! فليسأله أي شخص في الملعب".

وأضاف: "أتفق معه في استبدال أجويرو الذي خرج من المباراة ذهنيا بعد إهدار ركلة الجزاء، لكنه أخطأ في التشكيل منذ البداية".

وواصل أبو تريكة: "لاعبو وسط مانشستر سيتي لم يستطيعوا مجاراة نظرائهم في توتنام، تعامل جوارديولا مع المباراة سيئ".

وشدد: "ركلة الجزاء كانت نقطة محورية في المباراة، لكن جوارديولا صعّب المباراة على نفسه".

قبل أن يتحوّل للإشادة بالطرف الآخر: "دعونا لا نبخس حق توتنام وماوريسيو بوكيتينو الذي أدار المباراة كما ينبغي ولعب بتشكيل مميز".

وأتم: "كما استطاع التعامل مع إصابة كين بالشكل السليم وأقحم لوكاس مورا ليلعب كمهاجم واستغل أخطاء مانشستر سيتي".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتفي بثنائية في بورتو ويؤجل حسم التأهل لموقعة دراجاو

بالفيديو – ملعبي وفريقي ولن أخرج حزينا في ليلة الأبطال.. سون ينصر توتنام على سيتي

قائمة الأهلي – استبعاد مروان محسن وناصر ماهر.. وظهور محمود وحيد أمام المقاصة

قائمة الأهلي – استبعاد مروان محسن وناصر ماهر.. وظهور محمود وحيد أمام المقاصة

الأهلي يعلن إصابة سعد سمير بقطع جزئي في الرباط الصليبي

أبو تريكة دوري أبطال أوروبا توتنام مانشستر سيتي ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

المصري لـ في الجول: ليس لدينا مشكلة في مواجهة الإسماعيلي ببتروسبورت.. ولكن 58 ثاتيه | الدوري المصري
بيراميدز: انتقال السعيد للزمالك غير وارد.. ومصير خربين في يد الهلال 19 دقيقة | الدوري المصري
سيف زاهر يسحب لـ في الجول قرعة مصر في كأس أمم إفريقيا "سهلة جدا" 22 دقيقة | منتخب مصر
حكم إنجليزي سابق: صلاح يستحق الطرد أمام بورتو.. وكلاتنبيرج يصفه بـ"المحظوظ" 24 دقيقة | المحترفون
جوارديولا: أجويرو سيسجل ركلة الجزاء المقبلة.. كنا الطرف الأفضل في المباراة 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبو تريكة: لا محرز ولا سيلفا ولا سترلينج.. أجويرو يجب أن يسدد ركلات الجزاء لـ سيتي 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 2 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 3 في الجول يكشف موقف الأهلي من لاسارتي بعد خماسية صن داونز 4 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم

قد ينال إعجابك