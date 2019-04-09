أبو تريكة متعجبا: اسألوا جوارديولا كيف دفع بـ دي بروين وساني في الدقيقة 89!

انتقد محمد أبو تريكة نجم كرة القدم المصرية السابق، إدارة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لمباراة فريقه أمام توتنام.

سيتي واصل سجلاته الكارثية في مواجهة مواطنيه الإنجليز بدوري أبطال أوروبا، وخسر 0-1 على أرض توتنام في لندن، بذهاب ربع نهائي المسابقة. (طالع التفاصيل)

وتساءل أبو تريكة خلال تحليله للمباراة عبر "بي إن سبورتس" بعد اللقاء: "كيف انتظر جوارديولا حتى الدقيقة 89 للدفع بـ ساني ودي بروين؟! فليسأله أي شخص في الملعب".

وأضاف: "أتفق معه في استبدال أجويرو الذي خرج من المباراة ذهنيا بعد إهدار ركلة الجزاء، لكنه أخطأ في التشكيل منذ البداية".

وواصل أبو تريكة: "لاعبو وسط مانشستر سيتي لم يستطيعوا مجاراة نظرائهم في توتنام، تعامل جوارديولا مع المباراة سيئ".

وشدد: "ركلة الجزاء كانت نقطة محورية في المباراة، لكن جوارديولا صعّب المباراة على نفسه".

قبل أن يتحوّل للإشادة بالطرف الآخر: "دعونا لا نبخس حق توتنام وماوريسيو بوكيتينو الذي أدار المباراة كما ينبغي ولعب بتشكيل مميز".

وأتم: "كما استطاع التعامل مع إصابة كين بالشكل السليم وأقحم لوكاس مورا ليلعب كمهاجم واستغل أخطاء مانشستر سيتي".

اقرأ أيضا:

بالفيديو - بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتفي بثنائية في بورتو ويؤجل حسم التأهل لموقعة دراجاو

بالفيديو – ملعبي وفريقي ولن أخرج حزينا في ليلة الأبطال.. سون ينصر توتنام على سيتي

قائمة الأهلي – استبعاد مروان محسن وناصر ماهر.. وظهور محمود وحيد أمام المقاصة

قائمة الأهلي – استبعاد مروان محسن وناصر ماهر.. وظهور محمود وحيد أمام المقاصة

الأهلي يعلن إصابة سعد سمير بقطع جزئي في الرباط الصليبي