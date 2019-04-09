ليلة_الأبطال - مؤتمر سولشاير: عن مواجهة ميسي والفوز باللقب الأوروبي ومستقبل بوجبا

الحديث عن إمكانية إيقاف ليونيل ميسي بالطبع أخذ جانبا من حديث أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة برشلونة غدا الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الفريقان يلتقيان على ملعب أولد ترافورد، وسولشاير تحدث عن موقف لاعبيه المصابين، ومستقبل بول بوجبا، وأجواء الصدام مع برشلونة، وكل الآتي على لسانه.

ماركوس راشفورد "لم يستطع المشاركة في جزء من المران أمس، دعونا نرى في الغد. آمل أن يكون جاهزا".

مواجهة برشلونة "كل مباراة هي أكبر مباراة، بالطبع عندما تواجه برشلونة بكل الجودة التي تمتعوا بها بإننا نعلم أننا بحاجة لأخذ خطوة للأمام في مباراتنا".

"نعلم أننا بحاجة لتقديم أفضل مستوياتنا، وهذا ما لم نفعله أمام باريس سان جيرمان في أرضنا، والعودة التي حدثت في الإياب منحت الجميع الإيمان".

اللعب ضد ميسي "أي نوع من الخطط يمكن أن تضعها لإيقاف أفضل لاعب في العالم. نحن نتطلع لهذه المواجهة، وهذا الموسم لعبنا أمام كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وإدين هازارد، وكوتينيو وسواريز وميسي سوف يجبرون دفاعنا على البقاء بالقرب منهم، دعونا نرى كيف سندير اللقاء في الغد".

"جوارديولا قال إنه لا يمكن إيقافه؟ يجب أن تسألوا بيب فقد واجهه من قبل. إنه لاعب رائع وسيتواجد بين الأفضل عبر تاريخ اللعبة. سيكون من الصعب إيقافه ولكنه ليس مستحيلا، لكنها ليست مواجهة ميسي أمام يونايتد فهناك العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين".

أليكسيس سانشيز "تواجد للمرة الأولى اليوم في التدريبات وقام بعمل كبير للتعافي، ربما يتدرب مع الفريق للقاء وست هام يوم السبت ولكنه لن يكون قادرا على التواجد غدا".

مستقبل بول بوجبا "بوجبا يتطلع للقاء الغد، فقط يركز على اللعب بشكل جيد غدا. لا استطيع أن أراه لا يلعب لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل".

اللاعبون الذي ينتهي تعاقدهم نهاية الموسم "جميعنا يركز على مباراة الغد، ونعلم أننا قادرين على خلق أجواء رائعة، سنحتاج للجماهير في تلك المباراة كي تكون أمسية مميزة".

آمال الفوز ببطولة "منحنا أنفسنا فرصة كبيرة للتواجد ضمن الأربعة الكبار، لم يكن أحد يتوقع ذلك قبل فترة الكريسماس. تحقيق دوري الأبطال ممكن ولكننا سنحتاج بعض الحظ والتفاصيل الصغيرة واللعب بأفضل ما لدينا ولكنني لن أقول إن الفوز به أسهل من الوصول لأول 4 مراكز في الدوري".

نصيحة السير فيرجسون "أظن أنه مع خبرتي والسنوات الطويلة التي أعجبت فيها بهم وتابعتهم فإنني فكرت في كيفية مواجهتهم. بالطبع تحدثت معه عن لقاء برشلونة بعد القرعة ولكن لا تفاصيل حقيقية".

"المباراة لن تتحدد إلا بعد لعب 90 دقيقة في كامب نو، فقط علينا التأكد من تقديم أفضل ما لدينا

الأجواء ما قبل المواجهة "الثقة كبيرة للغاية، أعتقد أن ما فعلناه بالعودة أمام باريس سان جيرمان وحصد العديد من النقاط والتقدم عدة مراكز في الدوري منح الجميع الإيمان".

"خسرنا مباريات كان يجب الفوز بها، ولقاء ولفرهامبتون في كأس الاتحاد يشعرني بالإحباط.. تعلمنا من مباراة باريس التي استطيع أن أشعر بحماستها في الوقت الحالي، وفي الكرة الأوروبية عليك أن تكون أكثر صبرا".

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