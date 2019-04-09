تقرير: كونتي لا يُفضل العودة لإيطاليا.. طلب راتبا كبيرا من إنتر

التقارير في إيطاليا تحدثت عن إدارة إنتر تُفضل التعاقد مع المدرب أنطونيو كونتي على البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكن يبدو أن كونتي لا يرحب بتلك الخطوة.

صحيفة توتو سبورت الإيطالية قالت في وقت سابق إن إدارة الأفاعي بقيادة بيبي ماروتا يفضلون التعاقد مع مدرب يوفنتوس الأسبق عن مورينيو (طالع التفاصيل).

وصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" ذكرت يوم الثلاثاء أن كونتي لا يرحب بخطوة العودة للتدريب في الدوري الإيطالي من جديد، ولذلك طلب راتبا كبيرا من النيراتزوري.

كونتي حدد 10 ملايين إسترليني كراتب سنوي بعد الضرائب. الإيطالي لن يقبل بأقل من هذا المبلغ الذي عرضه عليه تشيلسي في وقت سابق عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي.

وهذا الرقم الضخم يعطل كثيرا من مسار المفاوضات. الراتب أكثر بثلاثة ملايين يورو من الذي يتقاضاه ماسيمو أليجري مدرب يوفنتوس، وهو المدرب الأعلى أجرا في جنة كرة القدم.

ليس ذلك فقط، إنتر سيتعين عليه دفع 25 مليون يورو كتعويض للمدرب الحالي لوتشيانو سباليتي حال فسخ التعاقد في الصيف المقبل.

ماروتا كان متواجدا في يوفنتوس خلال تولي كونتي للمهمة الفنية التي نجح خلالها في الفوز بثلاثة ألقاب دوري متتالية إضافة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد فترة من الغياب.

كونتي تسلم فريق احتل المركز السابع ويغيب عن دوري الأبطال ومهمته الأولى كانت إعادة البناء، وهو ما نجح فيه رفقة البيانكونيري، ولذا ربما يُفضله ماروتا.

ويحتل إنتر خلال الموسم الجاري المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان.

لكن الوضع أوروبيا لا يبدو متماسكا بنفس الطريقة. الأفاعي فشلوا في التأهل من دور المجموعات بدوري الأبطال ليذهبوا إلى الدوري الأوروبي التي ودعوها أيضا على يد آينتراخت فرانكفورت.

أما في الكأس فقد ودع الفريق ربع النهائي على يد لاتسيو بعد اللجوء إلى رجلات الترجيح.. لم يتبق سوى الكالتشيو للمنافسة على احتلال مركز أوروبي.

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