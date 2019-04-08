طائرة – سموحة يضرب موعدا مع الأهلي في نهائي إفريقيا

نجح فريق سموحة للكرة الطائرة في الانتصار على أهلي طرابلس الليبي في نصف نهائي بطولة إفريقيا، ليصل لنهائي المسابقة الإفريقية.

سموحة انتصر بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ليتأهل إلى نهائي إفريقيا ويضرب موعدا مع الأهلي.

الفريق السكندري فاز في الشوط الأول 25-21 وبنفس النتيجة أنهى الشوط الثاني.

قبل أن يحسم الشوط الثالث 25-23 ويتأهل للنهائي بفوز مستحق على الفريق الليبي.

الأهلي سبق سموحة إلى نهائي إفريقيا في البطولة التي ينظمها النادي.

ويلعب الأهلي أمام نظيره سموحة يوم الأربعاء المقبل في نهائي إفريقيا.

وحقق فريق الطائرة في الأهلي لقب إفريقيا آخر نسختين كما يعد هو البطل التاريخي بـ 13 لقبا.

بينما أبرز إنجاز حققه فريق سموحة للكرة الطائرة كان الحصول على الميدالية البرونزية مرتين، مرة في 2016 وأخرى في 2018.

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