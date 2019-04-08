مع رسائل جماهيرية قبل موقعة صن داونز.. الأهلي يصل نهائي إفريقيا للطائرة

انتصر الفريق الأول للكرة الطائرة في النادي الأهلي على نظيره فريق السويحلي الليبي في نصف نهائي بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي.

وفاز الأهلي بثلاثية أشواط مقابل شوط ليصل لنهائي البطولة الإفريقية للعام الثالث على التوالي.

الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي 25-12، قبل أن يحقق الفريق الليبي الانتصار في الشوط الثاني 25-21.

إلا أن الأهلي ضرب بقوة في الشوط الثالث 25-16 وفي الشوط الرابع 25-20 ليحقق الانتصار ويصل النهائي.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة سموحة وأهلي طرابلس الليبي في النهائي.

وحقق فريق الطائرة في الأهلي لقب إفريقيا آخر نسختين كما يعد هو البطل التاريخي بـ 13 لقبا.

وتواجدت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي في صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي بالجزيرة ورفعت لافتات تخص لقاء الفريق الأول أمام صن داونز.

ورفعت الجماهير لافته كُتب عليها "جمهور الأهلي واثق فيكم.. 6-0 سهلة عليكم".

الأهلي يواجه صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المارد الأحمر تلقى صدمة كبرى وخسر بخماسية مقابل لا شيء في جنوب إفريقيا، ويحتاج للانتصار 6-0 ليصل نصف النهائي.

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