وادي: حزين على إصابة صالح رفيق غربتي

اعترف محمود وادي لاعب المصري بحزنه البالغ لإصابة زميله ومواطنه الفلسطيني محمد صالح.

صالح الذي انضم إلى المصري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وصرّح وادي: "حزين على إصابة محمد صالح رفيق غربتي، ولكن إصابته ربما أقل مما كان متوقعا".

وأضاف مهاجم المصري: "هذا قدره، وسيظل رفيقي دائما، جميعنا حاولنا رفع معنوياته بعد الإصابة".

واختتم: "صالح مدافع قوي، سنفتقده حتى نهاية الموسم بعدما أثبت جدارته في مبارياته الأولى مع المصري".

وأصيب صالح بعد 15 دقيقة من بداية مباراة فريقه الودية أمام الشباب، مما سيبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وكان وادي قد اعترف في حديثه إلى Filgoal.com بوقتٍ سابق، أنه ساهم في انضمام صالح للمصري: "محمد الخولي عضو مجلس الإدارة تحدث معي وبالفعل تحدثت مع صالح وطلبت منه الانتقال إلى المصري وكنت سعيدا للغاية فهو بمثابة شقيق لي".

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