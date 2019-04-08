شيرر: ميسي لن يترك جوارديولا يفوز بدوري الأبطال

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 19:31

كتب : FilGoal

جوارديولا

يرى آلان شيرر نجم نيوكاسل ومنتخب إنجلترا السابق صعوبة كبيرة في فوز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي وذلك بسبب ليونيل ميسي.

وقال أسطورة هجوم إنجلترا في هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "جوارديولا يقود مانشستر سيتي للمنافسة بقوة في 3 بطولات هذا الموسم، وصل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وينافس بقوة على لقب الدوري".

وأضاف "ولكن الأمر مختلف بالنسبة لجوارديولا في دوري أبطال أوروبا لأن مانشستر سيتي إذا وصل لنهائي البطولة سيجد نفسه في مواجهة ميسي في نهائي مدريد".

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وأكمل "لذلك لا أعتقد أنهم سيفوزون بالبطولة إذا لعب مانشستر سيتي ضد برشلونة في النهائي".

وأتم تصريحاته "أما بشأن الدوري الإنجليزي إذا حقق مانشستر سيتي الفوز في باقي مبارياته سيكون بطلا للبريميرليج".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة توتنام في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بينما يلعب برشلونة ضد مانشستر يونايتد.

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