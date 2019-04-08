الحُكم على ثنائي شبيبة القبائل بالسجن شهرين مع إيقاف التنفيذ في قضية المخدرات

أصدر قاضي محكمة الشراقة الجزائرية قرارا بالسجن لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ في حق إلياس بن يوسف ويوبا أوقاسي ثنائي نادي شبيبة القبائل الجزائري.

وقبض على الثنائي إلياس بن يوسف ويوبا أوقاسي ليلة الجمعة الماضية في أحد فنادق العاصمة الجزائرية لحيازة المخدرات، وفقا لتليفزيون النهار الجزائري.

ومكث الثنائي في الحبس الاحتياطي من صباح يوم السبت وحتى اليوم الاثنين، قبل أن يُصدر القرار في القضية.

وكلف إلياس بن يوسف - لاعب الوسط صاحب الـ23 عاما - ويوبا أوقاسي - لاعب الوسط صاحب الـ 22 عاما - 6 محامين للدفاع عنهما، لتصدر العقوبة بالسجن لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ، ويُطلق سراحهما.

إيقاف التنفيذ يعني عدم حبس الثنائي، ولكن في حالة القبض عليه في أي قضية أخرى خلال تلك المدة، سيتم تنفيذ الُحكم بحقه.

نادي شبيبة القبائل أصدر بيانا يوم الأحد ليُشير إلى "إلياس بن يوسف ويوبا أوقاسي كانا في يوم عطلة وسنصدر قرارانا قريبا".

والآن وحسبما كشفت صحيفة الهداف الجزائرية فأن "نادي شبيبة القبائل قرر فسخ عقد الثنائي".

إدارة الشبيبة تبرأت من تصرفات بن يوسف وأوقاسي بسبب الإساءة للنادي القبائلي بحكم حملهما لألوان الفريق، كما كشفت الشبيبة في البيان.

وأشار النادي الجزائري إلى "من الآن فصاعدا، ستستغل الإدارة حقها في المطالبة بتعويضات، من أي شخص يضر بسمعة وألوان النادي".

وأكدت شبيبة القبائل، أنها ستفرض إجراءات تأديبية أخرى صارمة، "لتفادي أي فعل من شأنه الإضرار أو تشويه سمعة النادي".

اقرأ أيضا:

مصدر في الزمالك لـ في الجول: جروس رفض فكرة تبكير مباراة المصري

وائل جمعة لـ في الجول: ما حدث للأهلي ضد صن داونز أمر نادر.. اللعب بثلاثي دفاعي هو الأفضل في العودة

خبر في الجول – الزمالك يبدأ إنهاء إجراءات سفر مصطفى فتحي لـ ألمانيا مرة أخرى

عبد الحفيظ: غرمت نفسي مثل الجميع لأن ما حدث غير مسبوق.. ومستعد لخوض الإياب أمام منزلي

تعرف على تفاصيل جلسة الخطيب مع لاسارتي ولاعبي الأهلي