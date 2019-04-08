كوينتراو: لا أستطيع الإفصاح عما حدث في ريال مدريد

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 19:26

كتب : FilGoal

فابيو كوينتراو - ريال مدريد

تحدث فابيو كوينتراو لاعب ريو آفي، عن فترته التي قضاها رفقة ريال مدريد.

كوينتراو (31 عاما) لعب في ريال مدريد ما بين 2011 و2018، الفترة التي شهدت خروجه معارا لـ موناكو وسبورتنج لشبونة.

وقال كوينترو في تصريحات عقب هزيمة فريقه 0-3 أمام سبورتنج لشبونة أمس الأحد: "الكثير من الأمور حدثت في ريال مدريد، أود الإفصاح عنها ولكني لا أستطيع للأسف".

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مضيفا: "حظيت بمسيرة جميلة، حصدت العديد من الألقاب، ولعبت في أفضل أندية العالم. لحسن حظي عدت إلى منزلي، والآن لا أنظر إلى الماضي، فقط أريد مساعدة ريو آفي للبقاء في الدوري الممتاز".

كوينتراو خاض 106 مباراة مع ريال مدريد، مسجلا هدفا واحدا، وصانعا 11 هدفا.

الظهير الأيسر صاحب الـ52 مباراة دولية فاز بـ9 ألقاب رفقة ريال مديد، أهمها دوري أبطال أوروبا 2014 و2017.

اللاعب تعرض لسلسلة من الإصابات، مما حد من مشاركاته بالموسم الأخير في النادي، 2016\2017.

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