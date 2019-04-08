إيجوايين: أريد البقاء مع تشيلسي

قال جونزالو إيجوايين مهاجم تشيلسي إنه يريد البقاء مع الفريق وعدم الرحيل عنه عقب نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري.

جونزالو إيجواين النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال إيجوايين لموقع تشيلسي الرسمي: "من وجهة نظر خاصة أريد تقديم أفضل ما لدي كي أستطيع التواجد هنا للموسم المقبل هذه هي رغبتي".

وأضاف "أتيت إلى هنا وأريد البقاء ولندن مدينة جميلة وتستطيع أن تحصل فيها على قسط من الراحة وتستمتع بحياتك".

وأردف مهاجم ريال مدريد ونابولي وميلان السابق "أنا سعيد هنا ومن الرائع أن أختبر دوري جديد مثل الدوري الإنجليزي".

وانضم إيجوايين إلى تشيلسي في الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من صفوف يوفنتوس.

وشارك اللاعب الأرجنتيني مع تشيلسي في 11 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف.

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