رئيس برشلونة يعترف: حاولنا شراء بوجبا.. وهذا سبب فشل الصفقة

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 18:31

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، إن ناديه حاول التعاقد مع بول بوجبا.

وقال بارتوميو عن لاعب مانشستر يونايتد الحالي: "في صيف 2015 كان بوجبا لاعبا في يوفنتوس، ونحن أخبرناهم ببساطة أنهم إن قرروا بيع اللاعب، فسنكون مهتمين".

مضيفا: "عندما تحركوا لبيع اللاعب، أخبرونا بالمقابل المادي، ونحن لم نكن قادرين على دفع هذا المبلغ المالي في ذاك التوقيت".

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وواصل في حديثه لشبكة "إي.إس.بي.إن": "ولذا انتقل بوجبا إلى مانشستر يونايتد، وهو الآن واحد من نجوم كرة القدم العالميين".

وعن إمكانية التحرك للتعاقد مع بوجبا في الصيف المقبل: "لا أفضل الحديث عن لاعبين من فرق أخرى".

وكان بوجبا قد انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو عام 2016.

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