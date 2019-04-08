كيكر: هازارد الصغير يوافق على الانضمام لـ دورتموند

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 18:10

كتب : FilGoal

ثورجان هازارد

وافق ثورجان هازارد لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني على الانضمام لصفوف بروسيا دورتموند بداية الموسم المقبل بعدما أغلق الباب أمام تجديد تعاقده مع ناديه الحالي.

ثورجان هازارد

النادي : بوروسيا مونشنجلاتباخ

بوروسيا دورتموند

وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية عن رغبة هازارد الصغير في عدم تجديد تعاقده مع ناديه وذلك بعدما لم يرد على عرض مونشنجلادباخ للتجديد الذي قُدم له قبل أسابيع.

من جانبه ألمح ماكس إبرل المدير الرياضي لنادي بروسيا مونشنجلادباخ بأن ناديه قدم عرضا للنجم البلجيكي إلا أن هازارد الصغير لم يقدم لهم أي إشارة لتظهر رغبته في الرحيل بعد 5 سنوات قضاها مع النادي.

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الصحيفة الألمانية زعمت أيضا أن الصفقة ستصل إلى 40 مليون يورو وهو رقم قياسي سيدفعه دورتموند لضم هازارد الصغير من أجل تعويض رحيل كريستيان بوليسيتش الذي سينضم لتشيلسي بنهاية الموسم الجاري.

ثورجان الشقيق الأصغير لنجم تشيلسي ومنتخب بلجيكا إدين هازارد والبالغ من العمر 26 عاما يقدم أداء مميز في الدوري الألماني هذا الموسم وسجل حتى الآن 9 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة مع فريقه مونشنجلادباخ.

وبدأ هازارد الصغير مسيرته الكروية مع نادي لينس البلجيكي ومنه انضم لصفوف تشيلسي وخرج للإعارة مع فريق زولته فاريجيم ثم بروسيا مونشنجلادباخ الذي استمر معه لمدة 5 مواسم.

ثورجان هازارد بروسيا مونشنجلادباخ بروسيا دورتموند

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