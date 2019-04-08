دون أن يفصح عن هويته.. نجل رونالدينيو ينجح في اختبارات كروزيرو

بعد أن مزّق رونالدينيو دفاعات الخصوم، حان الوقت ليكتب نجله جواو مينديش فصلا جديدا في تاريخ العائلة.

رونالدينيو النادي : كروزيرو

نادي كروزيرو البرازيلي أعلن عن التوقيع مع جواو نجل رونالدينيو، لينضم إلى فريق تحت 14 عاما في ناشئي النادي.

وذكر النادي أن اللاعب الشاب خضع للاختبارات في صفوفه دون أن يكشف عن هويته.

وبعد قبوله وانضمامه للنادي، كشف جواو مينديش عن هويته وأفصح عن اسم والده الشهير للغاية.

اللاعب الذي وقّع عقدا يمتد حتى اليوم السابق لإتمامه العشرين من عمره، صرّح: "هذا النادي فتح أبوابه لي، لدي عشق كبير تجاه هذا الكيان، إنه أكبر نادٍ في البرازيل ومن دواعي سعادتي أن ألعب هنا

مضيفا: "حلمت بتوقيع عقد احترافي يوما ما مع كروزيرو، وأن ألعب في المستوى العالي وأسجل وأهدي الهدف لجماهير ملعب مينيراو".

أما أماريلدو ريبيرو مدير قطاع الناشئين في كروزيرو، فقال: "إنه لاعب يتمتع بقدرات بدنية مميزة، وقدرات فنية عالية".

وأضاف: "إنه لاعب يجيد اللعب كمهاجم صريح وكمهاجم متأخر. وحتى مع حجمه الجسدي الكبير، فإنه يتمتع بالسرعة وينهي الهجمة بشكل جيد".

رونالدينيو (39 عاما) بدأ مسيرته في البرازيل بنادي جريميو، قبل أن يخوض مسيرة أوروبية ناجحة في صفوف باريس سان جيرمان، وبرشلونة، وميلان.

عودة رونالدينيو لبلاده البرازيل حدثت لاحقا عبر بوابة فلامنجو، وأتليتكو مينيرو، وفلومينينسي، بالإضافة إلى تجربة قصيرة في كيريتارو المكسيكي.

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