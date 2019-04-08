تأجيل مواجهتي النجوم والأهلي.. والزمالك ودجلة بسبب المباريات الإفريقية

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 18:07

كتب : أحمد الخولي

الزمالك والأهلي على استاد برج العرب

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة اليوم الاثنين تأجيل مواجهتي النجوم ضد الأهلي والزمالك أمام وادي دجلة بسبب ارتباطات قطبي الكرة المصرية باللقاءات الإفريقية.

وكان من المقرر أن تقام مباراة النجوم والأهلي يوم السبت المقبل في إطار الجولة 29 فيما كان سيواجه الزمالك نظيره وادي دجلة عقب 24 ساعة.

لكن سيواجه الأهلي منافسه ماميلودي صن داونز السبت المقبل في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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والزمالك سيواجه حسنية أغادير المغربي الأحد المقبل في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

لذا تم تأجيل مباراتي القطبين المحلية بسبب خوضهما للقاءات إفريقية.

وكان الأهلي خسر أمام صن داونز في لقاء الذهاب بخماسية مقابل لا شيء في جنوب إفريقيا.

أما الزمالك فتعادل مع أغادير خارج ملعبه سلبيا بدون أهداف.

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