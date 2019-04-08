يثق علاء عبد العال المدير الفني للداخلية في قدرة فريقه على البقاء في الدوري المصري وعدم الهبوط بنهاية الموسم الحالي.

وقال علاء عبد العال لـFilGoal.com: "أعترف بصعوبة موقف الفريق في جدول الترتيب وأننا نصارع من أجل البقاء مع عدة فرق مثل إنبي وبتروجت وحرس الحدود والنجوم وكل هذه الفرق لم تصل إلى النقطة 32 حتى الآن".

وأضاف "ولكني وبشكل شخصي متفائل ببقاء الداخلية بسبب أداء الفريق الجيد في المباريات السابقة رغم افتقدانا للتوفيق أمام المرمى".

المدير الفني أوضح "نصل كثيرا لمرمى الخصوم ولكن أعتقد أن الكرة لن تظل في معاندة اللاعبين كثيرا وسيتحسن موقفنا في جدول الدوري".

وواصل حديثه "الموسم الماضي كنا نمر بموقف صعب للغاية ونحتاج للفوز في المباراة الأخيرة على طنطا للبقاء في الدوري وبالفعل حققنا الانتصار، لذلك أنا أثق أن هذا الأمر لن يتكرر هذا الموسم وسنحسم البقاء قبل النهاية".

وأتم تصريحاته عن موقفه من الاستمرار مع الداخلية في الموسم المقبل قائلا: "أركز الآن فقط على تحسين نتائج الفريق والاستمرار في الدوري ثم بعد ذلك سوف أبدأ في التفكير في خطوتي المقبلة سواء بالبقاء مع الداخلية أو الرحيل".

ويحتل الداخلية المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 28 مباراة ويتبقى له 6 مباريات.

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