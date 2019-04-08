مؤتمر ليلة الأبطال – كلوب: أرقام صلاح رائعة.. وعلينا احترام بورتو

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 15:27

كتب : FilGoal

يورجن كلوب يحتفل بالتأهل أمام بايرن ميونيخ

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه عليه احترام بورتو قبل خوض ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء على ملعب آنفيلد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أهدافنا المتأخرة تؤكد دائما تركيزنا وعدم استسلامنا. نحاول دائما وهذا ما نفعله. تطورنا في دوري الأبطال مذهل. نحاول استخدام كل ما فعلناه العام الماضي لصالحنا هذا العام. لدينا خبرات أكبر".

وأكد "علينا احترام بورتو كثيرا، هم فريق خبير، أكثر خبرة من العام الماضي (عندما فاز ليفربول 5-0)، هذه مباراة مختلفة".

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وأكمل "معتادون على تلاحق المباريات ونلعب دائما للفوز، علينا الاستشفاء بين المباريات. هذا وقت جيد، وصلنا للربيع ومازلنا ننافس على بطولتين".

وانتقل كلوب للحديث عن محترفنا المصري محمد صلاح قائلا: "الموقف الذي كان فيه تلخصه تلك الفرصة التي أهدرها ضد بايرن ميونيخ. كان قريبا جدا من المرمى في كثير من الأوقات. الآن لديه 18 هدفا وصنع 8 أهداف. هذه أرقام رائعة. هو شخص كبير ويعرف أن عليه العمل دائما للتسجيل ومساعدة الفريق".

وأردف "العام الماضي فزنا على بورتو 5-0، كنا رائعين، ولكن أفضليتنا الوحيدة هي ملعبنا وأفضلية بورتو هي أنه متحفز من العام الماضي. لكنني لست قلقا".

وأتم "الكل أراد بورتو، ولكن في النهاية من يفهمون كرة القدم لم يريدوا بورتو، لا أحد أراد مقابلة ليفربول أيضا".

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