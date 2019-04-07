طريق الزمالك بالفيديو - 3 ركلات جزاء وإصابة مروعة.. النجم يضرب الهلال بثلاثية في الكونفدرالية

3 ركلات جزاء لفريق واحد وإصابة مروعة لأحد اللاعبين.. كان هذا ملخص ما جاء في مباراة النجم الساحلي التونسي أمام الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

النجم الساحلي فاز على الهلال بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب سوسة في تونس، ليزيد من فرصه في التأهل لنصف النهائي.

تقدم النجم في الدقيقة 30 برأسية من المدافع زياد بوغطاس، ثم حصل الفريق التونسي على ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد خطأ من الحارس جمال سالم ليتقدم ياسين الشيخاوي ويسدد الكرة بنجاح مسجلا الهدف الثاني.

ثم كانت أبرز أحداث المباراة بإصابة عمر بهاء الدين لاعب الهلال الذي سقط على الأرض بعد تدخل قوي مع أحد زملائه قبل أن يغادر في سيارة الإسعاف ويشارك بدلا منه إيمانويل أريواشكوا.

في الشوط الثاني استطاع الهلال تقليص الفارق في الدقيقة 59 بتسديدة صاروخية من طاهر الطاهر.

قبل أن يحصل النجم على ركلة جزاء ثانية بخطأ من الحارس جمال سالم ولكن أهدرها كريم العواضي.

ومرة ثالثة حصل النجم على ركلة جزاء من خطأ على حارس الهلال وتقدم ياسين الشيخاوي لتسديدها وسجل منها هدف فريق الثالث.

ويلعب النجم ضد الهلال يوم الأحد المقبل 14 أبريل الجاري في مباراة الإياب.

ويلتقي الفائز من مواجهة النجم والهلال مع المتأهل من الزمالك وحسنية أغادير المغربي.

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