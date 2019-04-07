حوار مطول - كوتينيو يتحدث عن سعادة مزدوجة لو هزم مانشستر يونايتد.. وأمنية لن تتحقق

اعترف فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة أن إقصاء مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا، سيحمل مذاقا خاصا لشخصه.

كوتينيو لاعب ليفربول السابق، سيواجه مانشستر يونايتد بقميص برشلونة هذه المرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وتحدّث كوتينيو لصحيفة "ميرور" البريطانية: "إن أطقت جماهير مانشستر يونايتد صيحات الاستهجان علي وعلى سواريز في أولد ترافورد، فهذا سيكون طبيعيا لأننا لعبنا لـ ليفربول. هذا لن يشكّل أي فارق لي على أي حال".

مضيفا: "بل سيكون الأمر حافزا لنا حتى نلعب أفضل ونتحلى بمزيد من التركيز".

واسترجع كوتينيو ذكرياته عن الصدامات مع مانشستر يونايتد: "أدرك أن المباريات أمام مانشستر يونايتد مميزة، فهمت ما تعنيه هذه المواجهات خلال تواجدي في ليفربول ومدى تأثيرها على الجماهير".

وأضاف: "هذه المشاعر محفورة في ذهني، إن أطاح برشلونة بـ مانشستر يونايتد من أوروبا، فسيحمل الأمر رضا مزدوجا لشخصي".

وأشار إلى أنه يعرف: "أن جماهير ليفربول ستساند برشلونة أمام مانشستر يونايتد، ولكنهم يدركون أننا قد نحل ضيوفا عليهم في أنفيلد لاحقا، وحينها سأرغب في قيادة برشلونة للفوز".

معترفا" "أحلم باللعب في أنفيلد مجددا، ستنفجر مشاعر مختلفة في داخلي، أنا واثق من ذلك، ولكن حتى أكون صريحا، فقد كنت أفضل أن أواجه ليفربول في النهائي".

كوتينيو واجه مانشستر يونايتد 9 مرات في مسيرته، منها 3 انتصارات وهزيمتين و4 تعادلات: "المباراة أمام مانشستر يونايتد صعبة، لقد أظهروا قدراتهم عندما أطاحوا بـ باريس سان جيرمان، المواجهة متكافئة في نظر أغلب الناس".

مضيفا: "اللعب في أولد ترافورد واحد من أفضل المشاعر التي يمكن أن تنتابك. لديهم أجواء رائعة وتاريخ عريق، وفوق ذلك لو ظفرت بنتيجة إيجابية من هناك، فالأمر يكون مميزا".

وعند سؤاله عن نصيحة سيوجهها لزملائه في برشلونة، أجاب: "ليس لدي نصيحة محددة لزملائي لأن برشلونة معتاد على مثل هذه المباريات الكبيرة. مباراة الإياب ستكون على ملعبنا وجميعنا نريد الفوز".

اللاعب البرازيلي سبق له التسجيل في شباك يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية عام 2016: "في 5 مواسم تقريبا مع ليفربول، حققت نتائج جيدة وسيئة هناك، ولذا لا أفكر كثيرا في الماضي. أفكر فقط في الحاضر وأرغب في الإطاحة بـ مانشستر يونايتد".

وعدد كوتينيو نقاط قوة يونايتد: "من الصعب تحديد ما يجب علينا فعله للفوز على مانشستر يونايتد، إنه فريق يمتلك حارس مرمى عظيم ولاعبين رائعين في خط الهجوم. بوجبا ولوكاكو قادران على إلحاق الضرر بأي دفاع، وبوجبا على الأخص لاعب عظيم".

"يجب أن نتحلى بالحذر حتى نوقفه، إنه قادر على خلق المشاكل لنا، وأظن أن الصراعات الهوائية مع بيكيه ستكون مهمة في المباراتين".

وشدد على تحسن الفريق مع مدربه الحالي أولي جونار سولشاير: "مانشستر يونايتد مر بعدة نتائج غير مستقرة مؤخرا، ولكن من الجلي أن الفريق تطور تحت قيادة سولشاير".

وذكر كوتينيو العامل الذي سيجلب التفوق لطرف على حساب الآخر: "في رأيي، فعوامل فوز الفريقين ستكون في خط الهجوم، أنا واثق من انتصار برشلونة. إن لعبنا بشخصيتنا المعتادة، فيمكننا الفوز في أولد ترافورد".

برشلونة سيقابل الفائز من ليفربول وبورتو حال تخطيه مانشستر يونايتد: "حتى نواجه ليفربول، فعلينا أن نتخطى مانشستر يونايتد أولا. أنا سعيد لما يقدمه ليفربول هذا الموسم، إن كانت القرعة مختلفة لأحببت أن أواجهه في النهائي".

واختتم مشيدا بمدربه السابق: "كلوب مدرب عظيم، وكانت مسألة وقت قبل أن يصل الفريق لمستوى رائع تحت قيادته. ليفربول يقدم موسما مميزا، ولكن نحن بدورنا كذلك، وتركيزي الأول منصب على برشلونة".

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