بالفيديو - +18.. إصابة مروعة قد تهدد حياة لاعب الهلال

تعرض عمر بهاء الدين لاعب الهلال السوداني لإصابة مروعة قد تُهدد حياته، وذلك خلال مشاركته مع فريقه أمام النجم الساحلي.

النجم الساحلي يستضيف الهلال في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

الفريق التونسي متقدم بهدفين ولكن الحدث الأكثر قسوة على الفريق السوداني كان قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول والسبب عمر بهاء الدين.

لاعب الهلال السوداني حاول قطع الكرة من لاعب النجم، قبل أن تصطدم رقبته في ركبة زميله المندفع.

مشهد مروع لاصطدام الركبة في الرقبة، أدى لسقوط دون حركة تماما لـ عمر بهاء الدين.

ورغم استمرار المباراة لدقائق، إلا أن كل من في الملعب انطلق سريعا نحو عمر بهاء لمحاولة إنقاذه.

الجهاز الطبي للفريق السوداني وكذلك الفريق المغربي انطلقوا سريعا لمحاولة إنقاذ اللاعب ووضعه في الوضع الطبي السليم قبل دخول سيارة الإسعاف.

ونُقل اللاعب عبر سيارة الإسعاف مباشرة خارج الملعب، في انتظار الاطمئنان على حالته.

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