لم يحدد النادي الأهلي موقفه من طلب تأجيل مباراة مصر للمقاصة في الدوري حتى الآن.

وحسب مصر داخل النادي الأهلي، فإن إدارة النادي تنتظر موقف مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروجواني من خوض اللقاء أو عدمه للتقدم بطلب للاتحاد المصري.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "نريد أن نعرف أولا هل لاسارتي يرغب في لعب المباراة من عدمها، لأنه من الجائز أنه لا توجد لديه ازمة في إقامتها".

كان الأهلي قد خسر أمام ماميلودي صن داونز بخمسة أهداف مقابل لا شيء مساء أمس السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل على استاد برج العرب في لقاء الإياب، إذ يحتاج الفريق المصري للفوز بسداسية من أجل التأهل.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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