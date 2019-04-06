مدرب الإسماعيلي: الحظ عاندنا أمام بيراميدز.. الأمل موجود للتواجد في المربع الذهبي

السبت، 06 أبريل 2019 - 23:56

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الإفريقي - شغب جماهيري

تحدث المدرب البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي عقب خسارة فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى "الحظ عاندنا".

بيراميدز انتصر على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 28 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الإسماعيلي: "سعيد بأداء اللاعبين أمام بيراميدز رغم الخسارة".

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وأضاف في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة "كنا ندا لبيراميدز بكل ما يملكه من نجوم وإمكانيات وعلى الرغم من النقص العددي".

وتابع "الحظ عاندنا وسجلنا بالخطأ في مرمانا وكنا قريبين من التعادل رغم ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "قدمنا مباراة جيدة رغم الخسارة وسنغلق تلك الصفحة الآن لنركز على المباريات المهمة المقبلة".

وأشار "الأمل مازال موجودا من أجل التواجد في المربع الذهبي".

وأتم "سنبدأ مباشرة الاستعداد لمواجهة الجونة وهدفنا استعادة النتائج المميزة من جديد".

وأوقف بيراميدز صحوة الإسماعيلي المحلية والتي استمرت بلا خسارة في آخر 10 مباريات بالدوري.

وضغط بيراميدز على القطبين الزمالك والاهلي متصدر ووصيف البطولة على الترتيب ورفع رصيده إلى 54 نقطة مبتعدا بنقطة عن الأخير وبثلاث نقاط عن الأول. وخاض بيراميدز مباراتين أكثر من الفريقين.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 35 نقطة واستمر ثامنا في الترتيب.

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