بيراميدز يثأر من الإسماعيلي ويوقف صحوته

ثأر بيراميدز من الإسماعيلي بالفوز عليه يوم السبت بنتيجة 3-1 في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز ليرد للدراويش الهزيمة التي تلقاها في مباراتهما بالدور الأول من البطولة والتي انتهت بنتيجة 2-صفر للفريق الأصفر.

وأوقف بيراميدز صحوة الإسماعيلي المحلية والتي استمرت بلا خسارة في آخر 10 مباريات بالدوري.

وضغط بيراميدز على القطبين الزمالك والاهلي متصدر ووصيف البطولة على الترتيب ورفع رصيده إلى 54 نقطة مبتعدا بنقطة عن الأخير وبثلاث نقاط عن الأول. وخاض بيراميدز مباراتين أكثر من الفريقين.

وافتتح البيروفي كريستيان بينافينتي التسجيل في الدقيقة 14 وعزز السوري عمر خربين التقدم في الدقيقة 19 بهدف من ركلة جزاء تسبب فيها محمد مجدي الذي نال البطاقة الحمراء ليتعقد موقف الدراويش.

وقلص الإسماعيلي الفارق بهدف من ركلة جزاء سددها محمود المتولي في الدقيقة 39.

وحاول الإسماعيلي معادلة النتيجة في الشوط الثاني لكن تسديدة بينافينتي للكرة جعلتها تصطدم بقدم محمد صادق وتغير اتجاهها وتسكن الشباك ليسجل بيراميدز الهدف الثالث في الدقيقة 63.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 35 نقطة واستمر ثامنا في الترتيب.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد يوم الخميس ويستضيف الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء.